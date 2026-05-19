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Caressa: “Il Milan segna poco e non fa divertire, ma Allegri ha un grande merito. Ecco quale”

Fabio Caressa e Massimiliano Allegri
Fabio Caressa sul momento del Milan e sul gioco di Allegri: la sua analisi nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube
Redazione PM

Grazie alla vittoria contro il Genoa, il Milan ha avvicinato ulteriormente l'obiettivo Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria a San Siro contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. Come sottolineato da molti tifosi e da diversi attenti ai lavori, il gioco del Diavolo in questa stagione non è stato spumeggiante, ma il raggiungimento del quarto posto cancellerebbe,  in parte, queste polemiche.

Milan, le parole di Caressa sul gioco di Allegri

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In merito alla proposta di calcio di Massimiliano Allegri si è espresso anche Fabio Caressa. Il noto giornalista, telecronista e conduttore televisivo per 'Sky Sport' ha analizzato la stagione rossonera, la qualità del gioco e l'impatto del tecnico livornese. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube

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"Se Allegri riesce a centrare la Champions League giocando male, ha comunque raggiunto l'obiettivo. Non ha mai cambiato il ritmo della squadra. Ha ottenuto più risultati del previsto nella prima parte di stagione, mentre la seconda ha rispecchiato i valori reali, riequilibrando il cammino. Non ha fatto crescere molti giocatori. Ha sfruttato soprattutto la personalità degli ultimi due acquisti, Rabiot e Modric, che si sono rivelati i veri trascinatori. La squadra ha segnato pochissimo e fatto divertire pochissimo. Se però l'allenatore centra il traguardo, porta a casa il risultato. È vero che il risultato non è tutto. Bisogna giocare meglio e proporre un calcio piacevole, su questo sono d'accordo. A un certo punto, però, conta solo fare punti. In questo Allegri non sbaglia quasi mai. Magari fallirà contro il Cagliari, dato che parliamo a una sola giornata dalla fine. Di sicuro, però, ha condotto la squadra esattamente dove doveva trovarsi".

La nostra analisi sul gioco di Allegri

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La classica divisione tra "giochisti" e "risultatisti" è ormai obsoleta, ma Massimiliano Allegri fa parte senza dubbio della seconda categoria. Chi conosce il tecnico rossonero lo descrive come un gestore più che come un allenatore da campo, ma è sbagliato pensare che non ci sia una cura della parte tattica. Aspettarsi un'evoluzione è lecito, ma chi pensa che Allegri possa cambiare la propria natura difensivista è, con ogni probabilità, fuori strada.

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