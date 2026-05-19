Sull'indiscrezione della famiglia Ellisson interessata ad acquistare delle quote del Milan: "Commentare l'indiscrezione lanciata da Milano Finanza sull'interesse della famiglia Ellison per il Milan è complicato senza elementi concreti. La loro unica esperienza nel mondo sportivo è legata alla vela con l'America’s Cup, il che fa capire come si parli di contesti completamente differenti rispetto al calcio. Il limite delle proprietà statunitensi è che si focalizzano sempre sui medesimi concetti: la valorizzazione del brand, l'intrattenimento, la trasformazione del club in una media company. Il Milan, invece, meriterebbe un approccio del tutto diverso".

Successivamente, Letizia ha parlato anche delle quote di minoranza acquistate dagli Yankees e della necessità di una proprietà ambiziosa. Nel 2022, infatti, la squadra di basket americana ha acquistato circa il 10% delle azioni del Milan.

L'esempio degli Yankees: "Due mesi fa ho visitato lo Yankee Stadium: lì nessuno è a conoscenza del fatto che i New York Yankees siano azionisti del Milan, e nel loro store ufficiale non si trova nemmeno una spilla rossonera. Questo dimostra che si tratta di pure e semplici operazioni di natura finanziaria, ed è il motivo per cui siamo oggettivamente disillusi".