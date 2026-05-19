"Finché Allegri faceva risultati positivi, Ibra stava a cuccia, poi è iniziato il putiferio. Appena c'è la stata prima sconfitta ha iniziato a convocare riunioni con lo stesso Allegri. Poi i giocatori hanno avvisato il tecnico che Ibra telefonava per dare indicazioni tattiche. Ha anche detto a qualcuno che l'allenatore aveva dichiarato di volerli cedere. Come possono continuare a lavorare insieme?".
La nostra sensazione—
Dopo una stagione da frontman, il ruolo di Ibrahimovic è stato ridimensionato. L'innesto di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo ha tolto luce allo svedese, che si è discostato sempre di più dall'ambiente Milan, come testimoniano l'assenza al 'Ferraris' e il progressivo allontanamento da Milanello. Una figura abituata a stare al centro dell'attenzione come Ibra, potrebbe aver patito questo declassamento. I rapporti con Allegri sono ai minimi termini e la sensazione è che, la prossima stagione, non possa esserci spazio per entrambi.
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