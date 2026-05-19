L'ultima settimana del Milan è stata segnata dalle crescenti tensioni tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I due hanno avuto una discussione per la scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione, che è poi sfociata in una vera e propria lite. Ad ingigantire la faccenda sono state le indicazioni tattiche che l'ex calciatore svedese (oggi Senior Advisor di RedBird) dava ad alcuni giocatori, oltre a un presunto rapporto con Antonio Cassano, noto detrattore del tecnico livornese.