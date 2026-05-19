La stagione del Milan sta per volgere al termine, ma il futuro della panchina è ancora tutto da decidere. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile addio di Massimiliano Allegri a causa di una serie di divergenze con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, la sensazione è che in caso di qualificazione in Champions League, vedere l'allenatore toscano lontano da Milano sia uno scenario poco probabile: il quarto posto, infatti, farebbe scattare in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028. Se il Milan non dovesse centrare l'obiettivo, invece, Allegri sarebbe destinato all'addio, così come il direttore sportivo Igli Tare. In questo contesto, potrebbe aprirsi un clamoroso effetto domino che porterebbe Antonio Conte sulla panchina rossonera.