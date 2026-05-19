Conte al Milan? La clamorosa suggestione—
Se Allegri dovesse lasciare il Milan, potrebbe aprirsi un vero e proprio testa a testa con l'allenatore del Napoli per il ruolo di CT della Nazionale. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nel caso in cui a spuntarla dovesse essere il tecnico livornese, Conte potrebbe valutare la possibilità di intraprendere un'esperienza in rossonero. Per il momento si tratta soltanto di ipotesi, anche perché se il Diavolo dovesse vincere contro il Cagliari, Allegri resterebbe al proprio posto e questo effetto a catena non prenderebbe mai il via.
La nostra sensazione—
Secondo noi, i margini per vedere Antonio Conte al Milan sono estremamente ridotti. Anche se il club decidesse di esonerare Allegri, il suo stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione continuerebbe a pesare a bilancio fino a giugno 2027. Per questo motivo, il reclutamento di un allenatore che a Napoli guadagna 9 milioni all'anno appare fuori dalla portata dei rigidi parametri imposti da Cardinale.
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