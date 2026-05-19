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Milan, Tare sugli spalti dell’U-Power Stadium per seguire Monza-Juve Stabia: i motivi dietro alla sua missione

Igli Tare, direttore sportivo Milan
Il direttore sportivo del Milan Igli Tare in missione all'U-Power Stadium per assistere alla semifinale dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia: ecco perché
Redazione PM

Nel pomeriggio andrà in scena la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia. Dopo il rocambolesco 2-2 dell'andata, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale, dove troveranno la vincente tra Catanzaro e Palermo. Tra i vari volti presenti all'U-Power Stadium per assistere alla sfida, spunta anche quello di Igli tare. Come riportato da 'Calciomercato.it', il direttore sportivo rossonero ha deciso di seguire dal vivo la gara per monitorare alcuni aspetti che potrebbero interessare il Milan.

Milan, le recenti voci intorno al futuro di Tare

Nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un possibile addio al Milan al termine della stagione, Tare continua a lavorare sotto traccia, come ha sempre fatto. Nella valutazione del suo operato pesano i 73 milioni complessivi spesi per gli acquisti di Nkunku e Jashari, considerati troppi dalla proprietà per due giocatori che non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. La sua presenza all'U-Power Stadium, tuttavia, potrebbe anche essere un segnale di resistenza alle recenti voci.

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Nella Juve Stabia milita Kevin Zeroli, centrocampista il cui cartellino è ancora di proprietà del Milan. Il classe 2005 ha realizzato il gol decisivo per spedire la formazione campana in semifinale: una rovesciata spettacolare nei minuti finali del match contro il Monza. Al termine dei playoff, Zeroli farà ritorno a Milanello, dove insieme alla società valuterà quale strada percorrere in futuro. In questo senso, la missione di Tare assume un valore ancora più significativo: monitorare da vicino la crescità e le qualità di un calciatore che potrebbe essere aggregato alla prima squadra in vista della prossima annata sportiva.

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