I motivi della missione di Tare all'U-Power Stadium

Nella Juve Stabia milita Kevin Zeroli, centrocampista il cui cartellino è ancora di proprietà del Milan. Il classe 2005 ha realizzato il gol decisivo per spedire la formazione campana in semifinale: una rovesciata spettacolare nei minuti finali del match contro il Monza. Al termine dei playoff, Zeroli farà ritorno a Milanello, dove insieme alla società valuterà quale strada percorrere in futuro. In questo senso, la missione di Tare assume un valore ancora più significativo: monitorare da vicino la crescità e le qualità di un calciatore che potrebbe essere aggregato alla prima squadra in vista della prossima annata sportiva.