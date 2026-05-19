Nel bel mezzo di una fase delicata per il futuro sia tecnico che dirigenziale del Milan, emergono delle novità interne che potrebbero andare a modificare ruoli e poteri, con anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del diavolo. Tra vari scenari in continua evoluzione e tensioni mai del tutto risolte, i riflettori si stanno puntando su figure chiave come Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimovic e quelle che saranno le scelte del club nei prossimi mesi.