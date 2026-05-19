"Calvelli non sostituirà Furlani. Calvelli è l'uomo forte di Gerry Cardinale che l'ha messo lì, è il suo uomo e quindi sarà lui e Gerry Cardinale. Calvelli è l'uomo forte che ha in mano in questo momento un elenco di amministratori delegati in pectore e ne sceglierà uno. Saranno Gerry Cardinale con l'uscita di Furlani, lui non vuole farlo perché sa di non essere un uomo di calcio, l'umiltà è sinonimo di intelligenza. Su Ibra, io sono io sono convinto che Massimiliano Allegri un altro anno così non lo fa, cioè con Ibra che è variabile impazzita, con Furlani di cui non si fida più dopo le promesse di di gennaio non mantenute"
Come già emerso nelle ultime settimane, Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan, CEO International di RedBird e Operating Partner di RedBird Capital, sta guadagnando un ruolo sempre più 'centrale' all'interno dello scacchiere rossonero. Come già detto questa mattina, Calvelli è entrato ufficialmente a far parte del consiglio di amministrazione di Stadio San Siro S.p.A, la società incaricata della gestione dell'area su cui verrà realizzato il nuovo impianto sportivo.
In questo contesto, secondo quanto riferito da Pellegatti, si collegherebbero anche delle riflessioni su quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri. il suo nome, infatti, nelle ultime settimane, è stato accostato più e più volte alla carica di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.
Tutto però dipenderà dalla qualificazione in Champions. Se l'allenatore livornese centrerà l'Europa, il suo contratto, grazie ad una clausola, si rinnoverà in automatico con anche un adeguamento a livello economico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA