La corsa Champions in Serie A si prepara a vivere un ultimo grande atto imperdibile. A soli novanta minuti dalla fine del campionato, nulla è ancora deciso, e il caos dell'ultimo turno ha ribaltato qualsiasi tipo di equilibrio. La Juventus è scivolata al sesto posto, superata dal Milan di Allegri e Como di Fabregas. Ma lo scenario interessante è uno solo: quattro squadre a pari punti, e in quel caso sorriderebbero Milan e Como.