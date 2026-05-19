PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, corsa Champions nel caos: lo scenario surreale che può ribaltare tutto

SERIE A

Milan, corsa Champions nel caos: lo scenario surreale che può ribaltare tutto

Milan, corsa Champions nel caos: lo scenario surreale che può ribaltare tutto - immagine 1
Il Milan si prepara alla sfida contro il Cagliari, ma se tutte arrivassero a 71 punti, cosa succederebbe? Ecco lo scenario
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La corsa Champions in Serie A si prepara a vivere un ultimo grande atto imperdibile. A soli novanta minuti dalla fine del campionato, nulla è ancora deciso, e il caos dell'ultimo turno ha ribaltato qualsiasi tipo di equilibrio. La Juventus è scivolata al sesto posto, superata dal Milan di Allegri e Como di Fabregas. Ma lo scenario interessante è uno solo: quattro squadre a pari punti, e in quel caso sorriderebbero Milan e Como.

Milan, la situazione in classifica

—  

Ad oggi, la classifica vede Inter e Napoli già qualificate, con i nerazzurri freschi della vittoria del campionato, ma alle loro spalle regna una situazione di grande tensione:

LEGGI ANCHE

  •  Inter 86

  • Napoli 73

  • Milan 70

  •  Roma 70

  • Como 68

  • Juventus 68

    • Se il campionassi finisse in questo omento, Milan e Roma la spunterebbero, accompagnando Inter e Napoli in Europa, lasciando invece Como e Juventus all'Europa League, ma c'è ancora una giornata da giocare, e tutto può succedere.

    Lo scenario surreale: tutte a 71 punti

    —  

    Esiste solo una combinazione che porterebbe Milan, Como, Juventus e Roma a finire il campionato con 71 punti ciascuno:

  • Pareggio del Milan contro il Cagliari

  • Pareggio della Roma contro il Verona

  • Vittoria del Como contro la Cremonese

  • Vittoria della Juventus contro il Torino nel derby della mole.

    • In questo scenario, entra in gioco la classifica avulsa, utilizzata per determinare i vari piazzamenti in caso di arrivo a pari punti.

    La classifica Avulsa, come funziona

    —  

    Se si guarda questo 'mini-campionato' creato dai vari scontri diretti tra le quattro big coinvolte, la classifica sarebbe la seguente:

  • Milan, 10 punti

  • Como, 10 punti

  • Juventus, 6 punti

  • Roma, 5 punti

    • Per il Milan, però, resta comunque il vantaggio di non dipendere dai risultati delle altre: basterebbe solamente una vittoria contro i sardi per blindare il terzo posto in classifica. Ed è questo uno dei temi più importanti: evitare di entrare in una situazione legata a possibili classifiche. Il Milan, infatti, rischierebbe di buttare la vento quanto fatto in 9 lunghi mesi.

    Leggi anche
    Ufficiale, il Milan torna in ritiro: il programma in vista del Cagliari | PM News
    Milan, tra campo e business: il nuovo stadio può cambiare tutto?

    © RIPRODUZIONE RISERVATA