Se il campionassi finisse in questo omento, Milan e Roma la spunterebbero, accompagnando Inter e Napoli in Europa, lasciando invece Como e Juventus all'Europa League, ma c'è ancora una giornata da giocare, e tutto può succedere.
Lo scenario surreale: tutte a 71 punti—
Esiste solo una combinazione che porterebbe Milan, Como, Juventus e Roma a finire il campionato con 71 punti ciascuno:
In questo scenario, entra in gioco la classifica avulsa, utilizzata per determinare i vari piazzamenti in caso di arrivo a pari punti.
La classifica Avulsa, come funziona—
Se si guarda questo 'mini-campionato' creato dai vari scontri diretti tra le quattro big coinvolte, la classifica sarebbe la seguente:
Per il Milan, però, resta comunque il vantaggio di non dipendere dai risultati delle altre: basterebbe solamente una vittoria contro i sardi per blindare il terzo posto in classifica. Ed è questo uno dei temi più importanti: evitare di entrare in una situazione legata a possibili classifiche. Il Milan, infatti, rischierebbe di buttare la vento quanto fatto in 9 lunghi mesi.
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