Secondo le analisi di diverse stime, il valore del Milan passerebbe da 1,6 miliardi di euro fino ai 4 miliardi, il tutto entro il 2030 nel caso in cui il progetto venisse completato senza nessun tipo di intoppo o rallentamento.restano però da risolvere alcuni nodi legati alla burocrazie, che continuano a rallentare in qualche modo l'iter.
Milan, tra business e calcio—
Nel frattempo, oltreoceano (negli Stati Uniti), continuano a crescere degli scenari legati a dei possibili nuovi ingressi di alcuni partner strategici di minoranza in RedBird. Come vi avevamo già detto nei giorni scorsi, tra i vari nomi spuntati figura quello della famiglia Ellison, molto vicina a Cardinale grazie al mondo dell'intrattenimento.
L’asse con Paramount–Skydance, perciò, potrebbe aprire dei nuovi scenari soprattutto per quanto riguarda il piano mediatico. L’obiettivo sarebbe quello di il brand Milan per sviluppare dei contenuti esclusivi come, ad esempio, alcuni documentari seguendo un modello che NFL è già molto ben noto.
Al momento, però, arrivano delle smentite ufficiali direttamente da New York a riguardo della famiglia Ellison. Tuttavia, il futuro è ancora tutto da scrivere e dei nuovi ingressi in RedBird non stupirebbero nessuno. Ora il focus torna sul campionato, con l'Europa da conquistare e un mercato da pianificare.
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