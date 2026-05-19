Il Milan si gioca una fetta importantissima del proprio presente. L'access alla prossima Champions League garantirebbe ai rossoneri degli introiti vicini ai 90 milioni di euro, fondamentali sia per il presente che per quella che sarà la programmazione futura del club. La partita più importante però secondo si gioca lontano dal rettangolo verde di gioco, ed è quella legata al nuovo stadio. Nella visione di Gerry Cardinale, lo stadio è una questione di vitale importanza. Il progetto, infatti, non mira solo alla gestione sportiva del club, ma punta a trasformare il Milan in un marchio globale sempre più forte dal punto di vista sia economico che finanziario.