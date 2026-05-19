Il punto sulla situazione societaria e le presenze a Milanello "In questa telenovela legata alle vicende societarie del Milan, caratterizzata da continui alti e bassi, oggi sono ripresi i lavori a Milanello. Per l'occasione si è visto Giorgio Furlani. Negli ultimi giorni, in seguito alla contestazione di nove giorni fa, l'amministratore delegato si sta mostrando un po' più presente. Al suo fianco c'era anche Igli Tare, che come al solito non manca mai al centro sportivo. Questa settimana ha il potenziale per cambiare il destino finanziario del Milan. Chissà che non possa cambiare anche il futuro di Tare e Massimiliano Allegri, o magari dello stesso Furlani. Tanto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions League".

Il bilancio sportivo e i dubbi sulla rivoluzione tecnica "Soltanto un anno fa il Milan si trovava in un disastro totale, sia dal punto di vista societario che sportivo. La squadra ha chiuso all'ottavo posto in classifica e sembrava ci fossero solo macerie. In quel momento la proprietà ha scelto di ripartire da Tare e Allegri. Ora il club si trova a un passo dal traguardo stagionale. Ha davvero senso cambiare questa coppia in caso di qualificazione in Champions League? Loro due hanno saputo preservare, proteggere e migliorare tutto l'ambiente di Milanello. Ha senso un ribaltone così radicale nella guida tecnica del Milan?".