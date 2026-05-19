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Milan, Di Stefano: “Tare e Furlani a Milanello con la squadra. Ecco da cosa dipende il loro futuro”

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Giorgio Furlani e Igli Tare, tra presente e futuro: le ultime novità sul Milan dall'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano
Redazione PM

Il futuro di tutta la dirigenza del Milan è in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni, il proprietario Gerry Cardinale vorrebbe apportare alcune modifiche ai vertici societari al termine della stagione. In discussione ci sarebbe la posizione di praticamente chiunque: dal direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, all'amministratore delegato Giorgio Furlani e il Senior Advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic. La squadra, intanto, si è riunita a Milanello per iniziare la preparazione verso l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, un match fondamentale per blindare il quarto posto. Ai rossoneri serve una vittoria per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione di Champions League.

Milan, le ultime su Tare e Furlani da Peppe Di Stefano

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Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport 24', Furlani e Tare si sarebbero presentati a Milanello per assistere all'allenamento della squadra agli ordini di Allegri. Il noto giornalista ed esperto del mondo Milan si è espresso anche sul futuro del direttore sportivo e dell'amministratore delegato. Di seguito, un estratto delle sue parole

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Il punto sulla situazione societaria e le presenze a Milanello "In questa telenovela legata alle vicende societarie del Milan, caratterizzata da continui alti e bassi, oggi sono ripresi i lavori a Milanello. Per l'occasione si è visto Giorgio Furlani. Negli ultimi giorni, in seguito alla contestazione di nove giorni fa, l'amministratore delegato si sta mostrando un po' più presente. Al suo fianco c'era anche Igli Tare, che come al solito non manca mai al centro sportivo. Questa settimana ha il potenziale per cambiare il destino finanziario del Milan. Chissà che non possa cambiare anche il futuro di Tare e Massimiliano Allegri, o magari dello stesso Furlani. Tanto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions League".

Milan, Di Stefano: "Ha davvero senso cambiare Tare e Allegri in caso di qualificazione in Champions League?"

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Di Stefano ha fornito anche un'analisi lucida sulla stagione del Milan, evidenziando la bontà del lavoro svolto da Allegri e Tare nel loro primo anno in rossonero. Secondo il giornalista, il Diavolo dovrebbe ripartire proprio da queste due figure per progettare il futuro

Il bilancio sportivo e i dubbi sulla rivoluzione tecnica "Soltanto un anno fa il Milan si trovava in un disastro totale, sia dal punto di vista societario che sportivo. La squadra ha chiuso all'ottavo posto in classifica e sembrava ci fossero solo macerie. In quel momento la proprietà ha scelto di ripartire da Tare e Allegri. Ora il club si trova a un passo dal traguardo stagionale. Ha davvero senso cambiare questa coppia in caso di qualificazione in Champions League? Loro due hanno saputo preservare, proteggere e migliorare tutto l'ambiente di Milanello. Ha senso un ribaltone così radicale nella guida tecnica del Milan?".

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