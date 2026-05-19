DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United ed ex Milan); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);
CENTROCAMPISTI: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
ATTACCANTI: João Félix (Al Nassr ed ex Milan), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
Gli impegni—
Il Portogallo di Leao esordirà ufficialmente contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giungo a Houston presso il 'NRG Stadium' alle ore 18:00 locali, per poi affrontare l'Uzbekistan il 23 giugno sempre a Houston. La fase a gironi finirò contro la Colombia il 28 giugno a Miami.
In preparazione alla competizione, però, Martinez disputerà due amichevoli: il 6 giugno i scenderò in campo contro il Cile a Oeiras e il 10 giugno si giocherà contro la Nigeria a Leira.
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