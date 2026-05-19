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Portogallo, Martinez chiama i suoi uomini per il Mondiale: presente anche Leao

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In vista del Mondiale, Roberto Martinez ha annunciato i calciatori per i Mondiali. Vola in America anche Rafael Leao del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Manca sempre meno alla conclusione della stagione calcistica per i vari club, ma non in modo generale. Dall'11 inizierà finalmente la Coppa del Mondo FIFA 2026 ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, tornerò che vedrà scontrarsi le migliori nazionali al mondo per cercare di vincere un titolo ambito da tutti. Tra le grandi assenti, come ben sappiamo, risulta l'Italia, eliminata ai playoff dalla Bosnia. Nonostante questo, il Mondiale si preannuncia molto competitivo, con il Portogallo inserito tra le potenziali vincitrici del titolo. L'allenatore Roberto Martinez ha annunciato i convocati: presente Rafael Leao del Milan.

Portogallo, ecco i convocati per il Mondiale

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PORTIERI: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

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DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United ed ex Milan); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);

CENTROCAMPISTI: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

ATTACCANTI: João Félix (Al Nassr ed ex Milan), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Gli impegni

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Il Portogallo di Leao esordirà ufficialmente contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giungo a Houston presso il 'NRG Stadium' alle ore 18:00 locali, per poi affrontare l'Uzbekistan il 23 giugno sempre a Houston. La fase a gironi finirò contro la Colombia il 28 giugno a Miami.

In preparazione alla competizione, però, Martinez disputerà due amichevoli: il 6 giugno i scenderò in campo contro il Cile a Oeiras e il 10 giugno si giocherà contro la Nigeria a Leira.

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