Chi è Calvelli? — Calvelli è presente nel mondo dello sport da più di 20 anni, anche se il Milan per lui è una sfida del tutto nuova, superiore a quelle avute in passato. Toscano anche lui come Allegri, il classe '74 da ragazzo è stato un tennista di ottimo livello, giocando una semifinale all’Australian Open juniores ed è arrivato a essere numero 255 della classifica Atp.

Dal 2009 al 2011 ha avuto l'opportunità di lavorare per Wilson, mentre dal 2011 al 2019 è stato in Nike, occupandosi del lato legato al marketing e chiudendo accordi con personaggi del calibro di Serena Williams, Roger Federer, Rafa Nadal, Naomi Osaka e Maria Sharapova. Dal gennaio del 2020 è stato ai vertici dell'Atp come amministratore delegato.

All'interno del Milan, Calvelli rappresenta un punto di raccordo tra proprietà e lato dirigenziale: la sua presenza, infatti, si è fatta notare anche sugli spalti del Marassi in occasione di Genoa-Milan, al fianco di Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, mentre Zlatan Ibrahimovic era assente.

Ecco, di seguito, tutti i membri del CdA:

Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente;

Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter);

Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree);

Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan);

Massimo Calvelli (membro del CdA del Milan, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners);

Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird)