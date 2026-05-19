Milan, la rivoluzione di Cardinale: spunta la clamorosa idea del ritorno di Galliani al posto di Furlani
Chi è Calvelli?—
Calvelli è presente nel mondo dello sport da più di 20 anni, anche se il Milan per lui è una sfida del tutto nuova, superiore a quelle avute in passato. Toscano anche lui come Allegri, il classe '74 da ragazzo è stato un tennista di ottimo livello, giocando una semifinale all’Australian Open juniores ed è arrivato a essere numero 255 della classifica Atp.
Dal 2009 al 2011 ha avuto l'opportunità di lavorare per Wilson, mentre dal 2011 al 2019 è stato in Nike, occupandosi del lato legato al marketing e chiudendo accordi con personaggi del calibro di Serena Williams, Roger Federer, Rafa Nadal, Naomi Osaka e Maria Sharapova. Dal gennaio del 2020 è stato ai vertici dell'Atp come amministratore delegato.
All'interno del Milan, Calvelli rappresenta un punto di raccordo tra proprietà e lato dirigenziale: la sua presenza, infatti, si è fatta notare anche sugli spalti del Marassi in occasione di Genoa-Milan, al fianco di Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, mentre Zlatan Ibrahimovic era assente.
Ecco, di seguito, tutti i membri del CdA:
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