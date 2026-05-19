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San Siro, novità sul nuovo stadio: Calvelli entra nel cuore del progetto

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Dopo averlo visto nelle tribune del Marassi in occasione di Genoa-Milan, Massimo calvelli entra a far parte del CdA di San Siro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo settimane di silenzio, il progetto del nuovo stadio di Milan ed Inter entra in una fase sempre più operativa e strutturata, con la governance della futura area dell'impianto che sta prendendo sempre più forma attraverso delle figure chiave dei due club milanesi.

Milan, novità sullo stadio

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Secondo quanto riportato da Calcio e finanza sulla base di alcuni documenti ufficiali, sono emersi degllia aggiornamenti molto importanti che confermano quella che è la struttura attorno a San Siro S.p.a è più che attiva e operativa.  In questo contesto prende sempre più campo la nomina di Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan, CEO International di RedBird e Operating Partner di RedBird Capital, entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del CdA di Stadio San Siro SpA, società incaricata della gestione dell'area dove verrà realizzato poi il nuovo impianto.

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Chi è Calvelli?

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Calvelli è presente nel mondo dello sport da più di 20 anni, anche se il Milan per lui è una sfida del tutto nuova, superiore a quelle avute in passato. Toscano anche lui come Allegri, il classe '74 da ragazzo è stato un tennista di ottimo livello, giocando una semifinale all’Australian Open juniores ed è arrivato a essere numero 255 della classifica Atp.

Dal 2009 al 2011 ha avuto l'opportunità di lavorare per Wilson, mentre dal 2011 al 2019 è stato in Nike, occupandosi del lato legato al marketing e chiudendo accordi con personaggi del calibro di Serena Williams, Roger Federer, Rafa Nadal, Naomi Osaka e Maria Sharapova. Dal gennaio del 2020 è stato ai vertici dell'Atp come amministratore delegato.

All'interno del Milan, Calvelli rappresenta un punto di raccordo tra proprietà e lato dirigenziale: la sua presenza, infatti, si è fatta notare anche sugli spalti del Marassi in occasione di Genoa-Milan, al fianco di Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, mentre Zlatan Ibrahimovic era assente.

Ecco, di seguito, tutti i membri del CdA:

  • Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente;

  • Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter);

  • Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree);

  • Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan);

  • Massimo Calvelli (membro del CdA del Milan, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners);

  • Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird)

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