I convocati del Portogallo, con Leao che saluterà presto Milanello, le novità sul nuovo Stadio, i dubbi di Allegri in vista di Milan-Cagliari e i retroscena legati al futuro di Igli Tare. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura: