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Milan tra campo e futuro: Leao al mondiale. Tare, ecco dove sono nati i problemi. I dubbi di Allegri

Dai retroscena legati a Igli Tare, alle novità su quello che sarà il nuovo stadio: ecco le top news della giornata di oggi, martedì 19 maggio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan tra campo e futuro: Leao al mondiale. Tare, ecco dove sono nati i problemi. I dubbi di Allegri- immagine 1

I convocati del Portogallo, con Leao che saluterà presto Milanello, le novità sul nuovo Stadio, i dubbi di Allegri in vista di Milan-Cagliari e i retroscena legati al futuro di Igli Tare. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura:

  • Nazionali: Il Portogallo chiama i propri uomini: è presente anche Leao?

  • Stadio: Novità sullo Stadio, Calvelli con più potere?

  • Allegri: i dubbi del mister in vista di Milan-Cagliari

  • Il futuro di Tare: Igli Tare sembra essere destinato a lasciare il Milan, ma la spaccatura dov'è nata?

    • Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.

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