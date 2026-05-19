"Il Milan ha vissuto una settimana davvero caotica. Giorni pieni di tensioni, paure, incertezze, problemi e con la scelta del ritiro. Eppure la squadra ha vinto. Ha conquistato i tre punti a Marassi nel momento del dentro o fuori, portando a casa il risultato. Non ci è riuscita cambiando radicalmente l'immagine mostrata nell'ultimo mese e mezzo. A Genova ho visto nuovamente un Milan attendista all'inizio. La squadra è apparsa intimorita e bloccata, lasciando il pallino del gioco agli avversari. Rispetto ad altre occasioni, però, con il passare dei minuti ha provato a forzare gli episodi per girare la sfida a proprio favore. Va detto che la rete del vantaggio nasce da un regalo totale del Genoa. Un retropassaggio scellerato e una cattiva gestione di Bijlow hanno favorito Nkunku, bravo a procurarsi e segnare il rigore. Successivamente il Milan ha trovato il raddoppio. Ha dovuto comunque soffrire fino all'ultimo secondo, perché il Genoa non ha mai smesso di giocare".