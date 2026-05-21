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Milan, il piano di Cardinale per blindare Allegri: cifre del rinnovo e i due colpi da Champions per l’attacco

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Juventus 0-0 di Serie A
Milan, una vittoria con il Cagliari per i 100 milioni della Champions League: poi rinnovo di contratto per l'allenatore Massimiliano Allegri e assalto a due bomber sul mercato estivo. Ecco come Gerry Cardinale vuole rilanciare i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cagliari e il futuro del Diavolo: il piano di Cardinale per blindare Allegri

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Il Milan ha in mente un programma molto semplice per i prossimi giorni: superare domenica sera a 'San Siro' il Cagliari, conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League e poi andare avanti con Massimiliano Allegri in panchina. Questa sembra essere la decisione presa da Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dal 2022.

L'obiettivo Champions League: in ballo un tesoretto da 100 milioni

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Andando per ordine, l'approdo in Champions per il Milan è fondamentale. Tra introiti UEFA per la sola partecipazione al torneo, incassi al botteghino e bonus degli sponsor, si contabilizzerebbe un incasso di circa 100 milioni di euro, come già spiegato dal tecnico livornese durante una conferenza stampa a Milanello qualche settimana fa.

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Quindi, fino a domenica sera testa alla partita: è troppo importante centrare i tre punti contro i sardi di Fabio Pisacane. Da lunedì in poi, però, bisognerà disegnare il futuro del Diavolo e, a quanto pare, per Cardinale la figura di Allegri è centrale per riportare il Milan a vincere a breve termine.

Rinnovo e cifre: il nuovo contratto di Allegri con il Milan

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Per l'allenatore toscano, in caso di Champions, scatterà anche il rinnovo del contratto per un'altra stagione (nuova scadenza 30 giugno 2028) con uno stipendio più alto, che passerà da 5 a 6 milioni di euro netti all'anno.

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, su Allegri è iniziato anche il corteggiamento del Napoli, che perderà Antonio Conte e che potrebbe vedersi 'sfilare' Maurizio Sarri da sotto il naso dall'Atalanta. Ma – come commentato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola – l'interesse degli azzurri per Allegri a 'Casa Milan' non viene sottovalutato, ma non viene neanche vissuto con l'apprensione di perdere il tecnico.

Il progetto triennale di Allegri al Milan e il vertice post-Cagliari

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D'altronde, nel contratto di Allegri con il Milan non esistono clausole risolutorie e il club non ha intenzione di lasciarlo andare. Quando è ritornato in rossonero l'anno passato, ha accettato un progetto triennale che prevedeva un primo anno (questo che sta finendo) di assestamento. L'obiettivo era riportare il Milan in Champions League con investimenti contenuti a causa dei mancati introiti UEFA per l'assenza dalle coppe. Il secondo e il terzo anno saranno molto più ambiziosi.

Ora, affinché la prima stagione sia archiviata in maniera positiva, manca solo una vittoria in Milan-Cagliari. Quindi, inizieranno i confronti tra Allegri, proprietà e dirigenza. Cardinale stima molto Allegri e apprezza il suo lavoro: lo ha fatto capire a più riprese nell'intervista rilasciata la scorsa settimana proprio alla 'rosea', e il suo arrivo in Italia per Genoa-Milan non è stato casuale. Il proprietario è arrivato per stare vicino al tecnico ed alla squadra nel momento cruciale della stagione.

Calciomercato Milan, assalto a Gonçalo Ramos e Vlahović?

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Per il futuro, quale sarà lo scenario più probabile? Per il quotidiano sportivo nazionale, Cardinale ci tiene alla sostenibilità del Milan ma, al contempo, non intende perdere Allegri. Darà quindi mandato ai suoi uomini mercato di cercare di soddisfare le esigenze dell'allenatore, compatibilmente con le possibilità economiche del club.

Andranno rinforzati tutti i reparti, con l'attacco come priorità assoluta. E Allegri ha già pronti due nomi caldissimi: Gonçalo Ramos (PSG) e Dušan Vlahović.

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