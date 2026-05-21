Quindi, fino a domenica sera testa alla partita: è troppo importante centrare i tre punti contro i sardi di Fabio Pisacane. Da lunedì in poi, però, bisognerà disegnare il futuro del Diavolo e, a quanto pare, per Cardinale la figura di Allegri è centrale per riportare il Milan a vincere a breve termine.

Rinnovo e cifre: il nuovo contratto di Allegri con il Milan — Per l'allenatore toscano, in caso di Champions, scatterà anche il rinnovo del contratto per un'altra stagione (nuova scadenza 30 giugno 2028) con uno stipendio più alto, che passerà da 5 a 6 milioni di euro netti all'anno.

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, su Allegri è iniziato anche il corteggiamento del Napoli, che perderà Antonio Conte e che potrebbe vedersi 'sfilare' Maurizio Sarri da sotto il naso dall'Atalanta. Ma – come commentato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola – l'interesse degli azzurri per Allegri a 'Casa Milan' non viene sottovalutato, ma non viene neanche vissuto con l'apprensione di perdere il tecnico.

Il progetto triennale di Allegri al Milan e il vertice post-Cagliari — D'altronde, nel contratto di Allegri con il Milan non esistono clausole risolutorie e il club non ha intenzione di lasciarlo andare. Quando è ritornato in rossonero l'anno passato, ha accettato un progetto triennale che prevedeva un primo anno (questo che sta finendo) di assestamento. L'obiettivo era riportare il Milan in Champions League con investimenti contenuti a causa dei mancati introiti UEFA per l'assenza dalle coppe. Il secondo e il terzo anno saranno molto più ambiziosi.

Ora, affinché la prima stagione sia archiviata in maniera positiva, manca solo una vittoria in Milan-Cagliari. Quindi, inizieranno i confronti tra Allegri, proprietà e dirigenza. Cardinale stima molto Allegri e apprezza il suo lavoro: lo ha fatto capire a più riprese nell'intervista rilasciata la scorsa settimana proprio alla 'rosea', e il suo arrivo in Italia per Genoa-Milan non è stato casuale. Il proprietario è arrivato per stare vicino al tecnico ed alla squadra nel momento cruciale della stagione.

Calciomercato Milan, assalto a Gonçalo Ramos e Vlahović? — Per il futuro, quale sarà lo scenario più probabile? Per il quotidiano sportivo nazionale, Cardinale ci tiene alla sostenibilità del Milan ma, al contempo, non intende perdere Allegri. Darà quindi mandato ai suoi uomini mercato di cercare di soddisfare le esigenze dell'allenatore, compatibilmente con le possibilità economiche del club.

Andranno rinforzati tutti i reparti, con l'attacco come priorità assoluta. E Allegri ha già pronti due nomi caldissimi: Gonçalo Ramos (PSG) e Dušan Vlahović.