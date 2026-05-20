Milan-Cagliari: Modrić punta la maglia da titolare — In vista del match decisivo di domenica 24 maggio (ore 20:45) contro il Cagliari, se i test settimanali daranno risposte positive, Modrić si riprenderà le chiavi del centrocampo nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Una presenza fondamentale per il ritorno del Milan nella massima competizione europea, ma che apre inevitabilmente il dibattito sul suo futuro a Milano.

Il contratto e i due "paletti" per il rinnovo fino al 2027 — Il fuoriclasse croato è tecnicamente prossimo allo svincolo, dato che il suo accordo annuale scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento della firma, però, Modrić si era riservato un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione (fino al 30 giugno 2027) alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro netti più bonus).

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il giocatore e la sua famiglia si trovano benissimo a Milano e l'intenzione di esercitare l'opzione è concreta. Secondo quanto confermato dal Corriere dello Sport, l'accordo è legato a due condizioni precise:

Qualificazione in Champions League: il croato vuole disputare l'Europa più importante per il suo "ultimo ballo" in rossonero.

Permanenza di Allegri: il legame con il tecnico è un fattore chiave per la sua continuità nel progetto tecnico.

Lo scenario in caso di addio — Se una delle due condizioni dovesse venire meno, per Modrić non sarà comunque tempo di appendere gli scarpini al chiodo. In caso di addio al Milan, per lui si aprirebbero le porte di un'esperienza esotica: sono già pronte ricche offerte dalla Saudi Pro League araba e dalla Major League Soccer (MLS) statunitense. L'obiettivo primario di tutti, però, resta la permanenza in rossonero.