San Siro si riempie: tregua dopo la contestazione—
Dopo le recenti tensioni, il popolo rossonero risponde presente. I tifosi avevano duramente contestato l'amministratore delegato Giorgio Furlani durante Milan-Atalanta, abbandonando lo stadio sullo 0-3 in segno di protesta.
Ora, per l'ultimo atto stagionale, la musica cambia: come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sono attesi oltre 70mila spettatori per spingere la squadra verso l'obiettivo europeo. L'atmosfera di 'San Siro' potrebbe pesare anche sul futuro di molti big in campo, divisi tra l'addio e la permanenza:
Sfatare il tabù casalingo (nessuna vittoria interna dal 21 marzo contro il Torino) non sarà semplice, nonostante il Cagliari arrivi a Milano già aritmeticamente salvo.
Esordio in campo per la nuova maglia PUMA 2026-2027—
La caccia alla Champions della squadra avverrà con un look inedito. Il Milan scenderà in campo indossando ufficialmente il nuovo Home Kit per la stagione 2026-2027, realizzato dal partner tecnico PUMA.
Secondo il comunicato ufficiale del club, la divisa "torna alle radici rossonere attraverso l’estetica più iconica del club". Le caratteristiche principali:
Il kit è già disponibile in pre-order sullo store online ufficiale del Milan (nella sua versione 'Authentic', al prezzo di € 150,00, con la personalizzazione gratuita se acquistato tramite l'account personale 'Rossoneri Rewards') e verrà svelato ufficialmente al pubblico venerdì 22 maggio.
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