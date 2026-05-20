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Milan, ultima per la Champions davanti a 70mila tifosi con il debutto della nuova maglia rossonera

Oltre 70mila spettatori previsti per Milan-Cagliari di Serie A: rossoneri in campo con la nuova prima maglia della stagione 2026-2027
Oltre 70mila spettatori, domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', per Milan-Cagliari, 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri si giocano la Champions e fanno debuttare la nuova prima maglia PUMA 2026-2027: i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 24 maggio alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima giornata di Serie A.

Per i rossoneri si tratta di una gara da vincere a ogni costo: i tre punti garantirebbero il pass per la prossima Champions League, senza dover dipendere dai risultati delle dirette concorrenti Roma, Como e Juventus.

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Dopo le recenti tensioni, il popolo rossonero risponde presente. I tifosi avevano duramente contestato l'amministratore delegato Giorgio Furlani durante Milan-Atalanta, abbandonando lo stadio sullo 0-3 in segno di protesta.

Ora, per l'ultimo atto stagionale, la musica cambia: come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sono attesi oltre 70mila spettatori per spingere la squadra verso l'obiettivo europeo. L'atmosfera di 'San Siro' potrebbe pesare anche sul futuro di molti big in campo, divisi tra l'addio e la permanenza:

  • Possibile ultima gara in rossonero: Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Rafael Leão.

  • Prospettiva rinnovo: Luka Modrić, che potrebbe convincersi a restare con il pass Champions in tasca.

    • Sfatare il tabù casalingo (nessuna vittoria interna dal 21 marzo contro il Torino) non sarà semplice, nonostante il Cagliari arrivi a Milano già aritmeticamente salvo.

    Esordio in campo per la nuova maglia PUMA 2026-2027

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    La caccia alla Champions della squadra avverrà con un look inedito. Il Milan scenderà in campo indossando ufficialmente il nuovo Home Kit per la stagione 2026-2027, realizzato dal partner tecnico PUMA.

    Secondo il comunicato ufficiale del club, la divisa "torna alle radici rossonere attraverso l’estetica più iconica del club". Le caratteristiche principali:

  • Stile classico: bande verticali rossonere più larghe, sia sul fronte che sul retro lungo tutta la schiena.

  • Ricorso storico: il design ricorda la maglia del Milan Campione d'Italia 2011, ironicamente guidato proprio da Allegri.

    • Il kit è già disponibile in pre-order sullo store online ufficiale del Milan (nella sua versione 'Authentic', al prezzo di € 150,00, con la personalizzazione gratuita se acquistato tramite l'account personale 'Rossoneri Rewards') e verrà svelato ufficialmente al pubblico venerdì 22 maggio.

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