L'agenda di Cardinale e l'effetto della sua presenza sullo spogliatoio—
Da capire se arriverà dopodomani, sabato, recandosi già a Milanello. Oppure se giungerà in Italia soltanto nella giornata di domenica. Difficile, al momento, fare previsioni vista l'agenda sempre piena del patron rossonero.
Il suo arrivo prima di Genoa-Milan, come avevano dichiarato nel post-partita del 'Ferraris' sia il tecnico Allegri sia i calciatori Ardon Jashari e Adrien Rabiot, aveva dato la giusta carica all'ambiente. Cardinale ora si augura di poter trasmettere altrettanto ai suoi ragazzi in vista del match contro il Cagliari.
Il numero uno di RedBird si sente sempre più vicino al Milan e coinvolto dai colori rossoneri. Tanto che – in antitesi alla cultura americana, che non prevede sempre la presenza costante del proprietario vicino alla squadra – sta cercando di adeguarsi un po' di più alle abitudini sportive italiane. Uno sforzo che tutto il mondo Milan sta percependo e che apprezza moltissimo.
Cessione quote Milan: arrivano smentite sull'ingresso di David Ellison—
Il Milan, secondo quanto filtra nelle ultime ore, rimarrà saldamente nelle mani di Cardinale. Si era sparsa, in questi giorni, l'indiscrezione – riferita da 'MilanoFinanza' – di un possibile ingresso della famiglia di David Ellison (fondatore di Skydance Media e attuale amministratore delegato di Skydance Paramount Corporation) come socio di minoranza nel club di Via Aldo Rossi.
Giungono, però, secche smentite sulla situazione. Vedremo soltanto nei prossimi mesi se si tratta di smentite di facciata, utili affinché la trattativa prosegua sotto traccia, oppure se siano assolutamente concrete e definitive.
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