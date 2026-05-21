Il suo arrivo prima di Genoa-Milan, come avevano dichiarato nel post-partita del 'Ferraris' sia il tecnico Allegri sia i calciatori Ardon Jashari e Adrien Rabiot, aveva dato la giusta carica all'ambiente. Cardinale ora si augura di poter trasmettere altrettanto ai suoi ragazzi in vista del match contro il Cagliari.