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Milan, adesso è ufficiale: Colombo saluta e passa al Genoa a titolo definitivo. Cifre e dettagli del riscatto

Lorenzo Colombo, attaccante Genoa, lascia il Milan a titolo definitivo: è scattato l'obbligo di riscatto da parte dei rossoblu
Calciomercato, è ufficiale l'addio definitivo di Lorenzo Colombo al Milan: scatta l'obbligo di riscatto del Genoa. Ecco le cifre del colpo e le prime parole della punta ai canali ufficiali del club rossoblu
Daniele Triolo Redattore 

La notizia era già nell'aria da un paio di settimane e ve l'avevamo data in anteprima proprio in questi giorni: stamattina è divenuta ufficiale. Lorenzo Colombo non è più un giocatore del Milan. L'attaccante nativo di Vimercate, classe 2002, ceduto in prestito al Genoa nell'ultimo calciomercato estivo, adesso è un calciatore interamente di proprietà del Grifone. Lo ha comunicato ufficialmente il club ligure in una nota.

È infatti scattato l'obbligo di riscatto a 10 milioni di euro per il verificarsi delle precise condizioni pattuite quasi un anno fa tra i due club. Nel dettaglio, l'affare si è formalizzato grazie a:

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  • Numero minimo di presenze: fissato a 22 (il giocatore ne ha collezionate ben 39 tra Serie A e Coppa Italia)

  • Numero minimo di gol: fissato a 5 (ne ha realizzati finora 7)

  • Traguardo di squadra: la salvezza aritmetica della compagine rossoblù, guidata a inizio stagione da Patrick Vieira e poi passata sotto la gestione tecnica di Daniele De Rossi.

    • Plusvalenza piena per il Milan: la storia di Colombo in rossonero

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    Per le casse del Milan si tratta di una plusvalenza piena per un ragazzo interamente cresciuto all'interno del proprio settore giovanile. Con la prima squadra del Diavolo, Colombo aveva esordito il 12 giugno 2020, appena maggiorenne, nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

    Successivamente arrivò il debutto in Serie A (il 18 luglio 2020 nel 5-1 al Bologna) e infine la firma in Europa League, il 24 settembre 2020, con il gol ai norvegesi del Bodø/Glimt. Il centravanti italiano saluta così definitivamente il club di Via Aldo Rossi con uno score complessivo di 11 partite e una rete.

    Il Genoa è la sua dimensione: le prime parole di Colombo

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    Dopo i vari prestiti formativi a Cremonese, SPAL, Lecce, Monza ed Empoli, al Genoa Colombo sembra aver trovato la sua dimensione ideale ed è ora diventato a tutti gli effetti di proprietà del club dell'imprenditore Dan Șucu. Il calciatore ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali attraverso i canali web del club ligure:

    “Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.

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