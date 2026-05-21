Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
Plusvalenza piena per il Milan: la storia di Colombo in rossonero—
Per le casse del Milan si tratta di una plusvalenza piena per un ragazzo interamente cresciuto all'interno del proprio settore giovanile. Con la prima squadra del Diavolo, Colombo aveva esordito il 12 giugno 2020, appena maggiorenne, nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.
Successivamente arrivò il debutto in Serie A (il 18 luglio 2020 nel 5-1 al Bologna) e infine la firma in Europa League, il 24 settembre 2020, con il gol ai norvegesi del Bodø/Glimt. Il centravanti italiano saluta così definitivamente il club di Via Aldo Rossi con uno score complessivo di 11 partite e una rete.
Il Genoa è la sua dimensione: le prime parole di Colombo—
Dopo i vari prestiti formativi a Cremonese, SPAL, Lecce, Monza ed Empoli, al Genoa Colombo sembra aver trovato la sua dimensione ideale ed è ora diventato a tutti gli effetti di proprietà del club dell'imprenditore Dan Șucu. Il calciatore ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali attraverso i canali web del club ligure:
“Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.
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