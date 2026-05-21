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Milan, le telefonate segrete di Allegri a Goretzka e il piano per un centrocampo da Scudetto

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Calciomercato, il Milan prepara la mediana d'oro per Massimiliano Allegri: i dettagli dell'accordo con Leon Goretzka, le telefonate del tecnico al tedesco e il rinnovo di Luka Modrić. Sempre ammesso che il Diavolo si qualifichi per la Champions
Daniele Triolo Redattore 

Nell'imminente sessione estiva di calciomercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 giugno, il Milan ha intenzione di costruire una mediana d'oro per il tecnico Massimiliano Allegri, sempre più vicino alla conferma sulla panchina rossonera. Il traguardo è un terzetto da sogno composto da Leon Goretzka, Luka Modrić e Adrien Rabiot, volto ad alimentare le speranze del Diavolo in chiave Scudetto per la stagione 2026-2027.

Per fare in modo che questo scenario si concretizzi, però, la condizione primaria rimane la conquista della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan ha da tempo un'intesa di massima con Leon Goretzka: pronto un contratto triennale, con opzione sulla quarta stagione, da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Il club aspetta soltanto di poterla formalizzare non appena sarà staccato il pass per l'Europa che conta.

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Il retroscena di mercato: le telefonate tra Allegri e Goretzka

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Dietro la trattativa Goretzka-Milan c'è un retroscena significativo svelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista tedesco classe 1995, prossimo allo svincolo contrattuale dal Bayern Monaco e quindi disponibile a parametro zero, ha già avuto dei colloqui telefonici diretti con Allegri. Sarà proprio lui, di fatto, il primo colpo del nuovo Milan in caso di approdo in Champions League.

Goretzka d'altronde è un profilo che conosce la Champions League in modo impeccabile:

  • 73 presenze complessive nel torneo

  • 6 gol messi a segno

  • 9 assist serviti

  • 1 Champions League vinta con il Bayern Monaco nel 2020.

    • Il suo innesto andrebbe a soddisfare in pieno le richieste di Allegri, desideroso di inserire giocatori di esperienza, spessore e leadership. La nuova mediana rossonera combinerebbe alla perfezione le doti dei singoli: la visione di gioco di Modrić, la corsa di Rabiot e gli inserimenti sotto porta di Goretzka.

    Il nodo Modrić: le condizioni del croato per il rinnovo

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    A proposito di Luka Modrić: con un Milan aritmeticamente in Champions League e ancora guidato in panchina da Allegri (le due condizioni essenziali poste dal croato per restare a Milano), è altamente probabile il prolungamento di una stagione del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.

    Le cifre rimarrebbero le medesime di questa stagione, ovvero 3,5 milioni di euro più bonus. Serviranno poi ulteriori innesti negli altri reparti, ma si procederà un passo alla volta. Prima serve battere il Cagliari a San Siro per blindare la Champions, poi per il Milan si aprirà ufficialmente il tempo della costruzione di un nuovo grande ciclo.

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