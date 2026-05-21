Il retroscena di mercato: le telefonate tra Allegri e Goretzka

Dietro la trattativa Goretzka-Milan c'è un retroscena significativo svelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista tedesco classe 1995, prossimo allo svincolo contrattuale dal Bayern Monaco e quindi disponibile a parametro zero, ha già avuto dei colloqui telefonici diretti con Allegri. Sarà proprio lui, di fatto, il primo colpo del nuovo Milan in caso di approdo in Champions League.