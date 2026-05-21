Il retroscena di mercato: le telefonate tra Allegri e Goretzka—
Dietro la trattativa Goretzka-Milan c'è un retroscena significativo svelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista tedesco classe 1995, prossimo allo svincolo contrattuale dal Bayern Monaco e quindi disponibile a parametro zero, ha già avuto dei colloqui telefonici diretti con Allegri. Sarà proprio lui, di fatto, il primo colpo del nuovo Milan in caso di approdo in Champions League.
Goretzka d'altronde è un profilo che conosce la Champions League in modo impeccabile:
Il suo innesto andrebbe a soddisfare in pieno le richieste di Allegri, desideroso di inserire giocatori di esperienza, spessore e leadership. La nuova mediana rossonera combinerebbe alla perfezione le doti dei singoli: la visione di gioco di Modrić, la corsa di Rabiot e gli inserimenti sotto porta di Goretzka.
Il nodo Modrić: le condizioni del croato per il rinnovo—
A proposito di Luka Modrić: con un Milan aritmeticamente in Champions League e ancora guidato in panchina da Allegri (le due condizioni essenziali poste dal croato per restare a Milano), è altamente probabile il prolungamento di una stagione del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.
Le cifre rimarrebbero le medesime di questa stagione, ovvero 3,5 milioni di euro più bonus. Serviranno poi ulteriori innesti negli altri reparti, ma si procederà un passo alla volta. Prima serve battere il Cagliari a San Siro per blindare la Champions, poi per il Milan si aprirà ufficialmente il tempo della costruzione di un nuovo grande ciclo.
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