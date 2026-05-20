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Calciomercato, il Milan corteggia Bernardo Silva: avviati i primi contatti

Bernardo Silva, obiettivo calciomercato Milan
Novità di calciomercato in casa Milan: i rossoneri si inseriscono nella corsa per ingaggiare Bernardo Silva a parametro zero
Redazione PM

Bernardo Silva si prepara a salutare il Manchester City dopo nove anni ricchi di successi. Il trequartista portoghese ha ufficializzato la propria decisione a metà aprile con un lungo messaggio social rivolto a tifosi, compagni e all'allenatore Pep Guardiola. Dal prossimo 30 giugno il classe 1994 sarà svincolato e cercherà una nuova sistemazione a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce si sarebbe inserito anche il Milan.

I numeri di Bernardo Silva al Manchester City

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L'addio di Bernardo Silva chiude un'era all'Etihad Stadium. In nove stagioni con la maglia dei 'Citizen', il portoghese ha collezionato 459 presenze, impreziosite da 76 gol e 77 assist, vincendo 6  Premier League e la Champions League della finale di Istanbul contro l'Inter. Nell'ultima stagione il calciatore ha messo a referto 3 gol e 5 assist in 52 apparizioni, per un totale di 3795 minuti in campo.

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Il Milan alla finestra e l'ostacolo ingaggio

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Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca', il Milan avrebbe avviato i primi contatti per comprendere i margini della trattativa. Il nodo principale è legato all'ingaggio: al Manchester City il giocatore percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Da Via Aldo Rossi potrebbero offrire al massimo fino alla metà di questa cifra, motivo per cui il portoghese dovrebbe abbassare le pretese per vestire la maglia rossonera.

La concorrenza spagnola e i piani futuri

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La concorrenza per arrivare al trequartista è folta e agguerrita. In pole position al momento si trova l'Atletico Madrid, che ha individuato in Bernardo Silva il sostituto di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Oltre ai 'Colchoneros', in Spagna si registra il forte interesse del Barcellona, mentre in Italia anche la Juventus resta alla finestra. La gestione dell'operazione è affidata all'agente Jorge Mendes. Il calciatore, fresco di convocazione per il prossimo Mondiale con la maglia del Portogallo, ha rimandato ogni decisione definitiva. Le proposte verranno valutate solo al termine della spedizione con la selezione rossoverde.

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