Il Milan alla finestra e l'ostacolo ingaggio—
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca', il Milan avrebbe avviato i primi contatti per comprendere i margini della trattativa. Il nodo principale è legato all'ingaggio: al Manchester City il giocatore percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Da Via Aldo Rossi potrebbero offrire al massimo fino alla metà di questa cifra, motivo per cui il portoghese dovrebbe abbassare le pretese per vestire la maglia rossonera.
La concorrenza spagnola e i piani futuri—
La concorrenza per arrivare al trequartista è folta e agguerrita. In pole position al momento si trova l'Atletico Madrid, che ha individuato in Bernardo Silva il sostituto di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Oltre ai 'Colchoneros', in Spagna si registra il forte interesse del Barcellona, mentre in Italia anche la Juventus resta alla finestra. La gestione dell'operazione è affidata all'agente Jorge Mendes. Il calciatore, fresco di convocazione per il prossimo Mondiale con la maglia del Portogallo, ha rimandato ogni decisione definitiva. Le proposte verranno valutate solo al termine della spedizione con la selezione rossoverde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA