Bernardo Silva si prepara a salutare il Manchester City dopo nove anni ricchi di successi. Il trequartista portoghese ha ufficializzato la propria decisione a metà aprile con un lungo messaggio social rivolto a tifosi, compagni e all'allenatore Pep Guardiola. Dal prossimo 30 giugno il classe 1994 sarà svincolato e cercherà una nuova sistemazione a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce si sarebbe inserito anche il Milan.