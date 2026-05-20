La deludente avventura di Niclas Fullkrug con la maglia del Milan è ormai ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riferito da ' Gianlucadimarzio.com' , l'attaccante tedesco è finito nel mirino del Venezia . Il club lagunare, neopromosso in Serie A insieme al Frosinone (mentre si attendono i verdetti dei playoff di Serie B), vuole regalarsi un colpo di livello per centrare la salvezza e ha individuato nel centravanti rossonero il profilo ideale. L'operazione, però, si svilupperà sull'asse Londra-Venezia, tagliando fuori il Milan da qualsiasi tipo di incasso o plusvalenza.

Calciomercato Milan: niente riscatto per Fullkrug, ora ci prova il Venezia

Il Milan aveva acquistato Fullkrug a gennaio in prestito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Quella di questo weekend contro il Cagliari sarà, salvo sorprese, l'ultima partita in rossonero per il classe 1992, che in questi sei mesi non è mai riuscito a incidere. Appena 3 presenze da titolare e un solo gol, quello per l'1-0 contro il Lecce. Davanti a questo rendimento, il Diavolo ha già deciso che non sborserà i 5 milioni per il riscatto. Il giocatore tornerà quindi agli 'Hammers', che però sono a un passo dalla retrocessione e vogliono liberarsene, aprendo di fatto la strada al Venezia, forte dei sei mesi di esperienza italiana già accumulati dalla punta.