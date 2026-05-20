Nel corso dell'attuale stagione, il calciatore ha collezionato 21 presenze, di cui 15 fatte da titolare. Nonostante una gestione piuttosto attenta, mirata alla sua crescita, il calciatore ha segnato ben 8 gol e fornito 4 assist, con un xG di 3.93. Un dato veramente significativo quest'ultimo: il tutto, infatti, evidenzia una gran capacità realizzativa. Se guardiamo sempre la parte numerica, Uzun mette a segno una rete ogni 147 minuti, all'incirca i stessi tempi di Rafael Leao, fortemente criticato a causa del suo atteggiamento in campo.

Nato come trequartista, il calciatore è un vero e proprio Jolly perchè può agire anche come seconda punta, rendendosi così molto duttile. Grazie alla sua enorme tecnica e velocità, il giovane è stato spesso paragonato a Ricki Kakà, ex calciatore del Milan e vincitore del pallone d'oro nel 2007. La valutazione? Circa 45 milioni di euro.

L'analisi — Analizzando tutto il quadro della situazione, si percepisce chiaramente come il Milan, da sempre molto attento ai giovani, abbia individuato in Uzun un profilo molto interessante. La logica ormai si sa: il club rossonero vorrebbe anticipare la concorrenza e investire prima che il giovane cresca ancora di valore.

Il giovane classe 2005, infatti, è già produttivo e con numeri molto importanti per l'età che ha. La riflessione, però, è un'altra: è giusto sostenere un investimento così importante su un giocatore che è ancora in fase di sviluppo? Oppure sarebbe più idoneo puntare su profili più esperti, già pronti a reggere la pressione di un club così grande?

La scelta, ovviamente, non è solo tecnica, ma c'è da guardare anche un lato strategico. Puntare su un profilo cosi varrebbe a dire essere coscienti di avere una crescita graduale, con anche alti e bassi presenti. Virare, invece, su un profilo più d'esperienza come, ad esempio, Lewandowski, garantirebbe quei gol sicuri che al diavolo servirebbero tantissimo, visti i problemi di quest'anno legati all'attacco, ma porterebbe anche una bella dose di leadership ed esperienza che, in caso di qualificazione in Champions League, aiuterebbe molto la crescita della squadra, sopratutto per i più giovani.