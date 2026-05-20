Nonostante ciò, il Napoli non avrebbe concentrato tutte le proprie energie solo sul nome di Sarri. La dirigenza del club partenopeo starebbe valutando più profili e, come citato già stamattina, in orbita azzurra sarebbe finito anche Massimiliano Allegri:
"Il Napoli, dal canto suo, insomma, non ha solo Sarri in lista, perché ci sono anche altri nomi, Allegri potrebbe essere uno, eh Fabio Grosso è un altro nome molto apprezzato, ci sono anche degli outsider".
La nostra analisi—
Il nome di Massimiliano Allegri piace molto al club partenopei per un motivo ben preciso: la gestione del gruppo. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un tecnico che sia in grado di formare un gruppo affiatato proprio per riprendere quella continuità andata persa negli ultimi mesi sotto la gestione di Antonio Conte.
Tuttavia, il discorso è molto complesso e, soprattutto, legato al Milan. L'allenatore livornese è infatti legato ai rossoneri fino al 2028 con un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, cifra che può salire a 6 fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League, grazie ad un rinnovo automatico.
Questo dettaglio cambia lo scenario: senza una rescissione da parte di Allegri, strappare l'allenatore al Milan è molto complicato, se non impossibile. Oltre all'aspetto tecnico, pesa anche quello economico. Ecco perchè un possibile esonero da parte del club rossonero sembra impossibile.
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