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Moretto: “L’Atalanta di Giuntoli vuole Sarri, ma attenzione al Napoli per Allegri”

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Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto commentare le voci legate all'interesse del Napoli per allegri del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare il punto su quello che sarà il futuro di alcune panchine in Serie A, svelando uno scenario sempre più intrecciato che coinvolge il destino di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, e quello di Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan.

Milan, Allegri verso l'addio?

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Secondo Moretto, il tecnico biancoceleste è al centro di una vera e propria corsa a due tra Napoli e Atalanta:

"Sarri è in trattativa non solo con il Napoli ma anche con l'Atalanta ed è una pista calda perché l'Atalanta, come sapete, dopo il cambio di direzione sportiva dal punto di vista del direttore sportivo, Sarri è il primo nome. Sarri è il primo nome di Giuntoli, ci sono delle trattative abbastanza avanzate. Sarri è tra la possibilità di tornare a Napoli e Bergamo con l'Atalanta che però spinge molto molto forte rispetto al Napoli. Sembra forse addirittura quasi più convinta anche nella proposta economica."

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Nonostante ciò, il Napoli non avrebbe concentrato tutte le proprie energie solo sul nome di Sarri. La dirigenza del club partenopeo starebbe valutando più profili e, come citato già stamattina, in orbita azzurra sarebbe finito anche Massimiliano Allegri:

"Il Napoli, dal canto suo, insomma, non ha solo Sarri in lista, perché ci sono anche altri nomi, Allegri potrebbe essere uno, eh Fabio Grosso è un altro nome molto apprezzato, ci sono anche degli outsider".

La nostra analisi

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Il nome di Massimiliano Allegri piace molto al club partenopei per un motivo ben preciso: la gestione del gruppo. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un tecnico che sia in grado di formare un gruppo affiatato proprio per riprendere quella continuità andata persa negli ultimi mesi sotto la gestione di Antonio Conte.

Tuttavia, il discorso è molto complesso e, soprattutto, legato al Milan. L'allenatore livornese è infatti legato ai rossoneri fino al 2028 con un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, cifra che può salire a 6 fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League, grazie ad un rinnovo automatico.

Questo dettaglio cambia lo scenario: senza una rescissione da parte di Allegri, strappare l'allenatore al Milan è molto complicato, se non impossibile. Oltre all'aspetto tecnico, pesa anche quello economico. Ecco perchè un possibile esonero da parte del club rossonero sembra impossibile.

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