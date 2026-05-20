Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare il punto su quello che sarà il futuro di alcune panchine in Serie A, svelando uno scenario sempre più intrecciato che coinvolge il destino di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, e quello di Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan.