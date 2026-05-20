In casa Juventus la questione più spinosa riguarda il rinnovo del contratto di Dušan Vlahović . L'attaccante classe 2000 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno: tra soli 40 giorni il numero 9 bianconero potrebbe muoversi nella finestra estiva di calciomercato a parametro zero, a fronte di commissioni elevate e di un ingaggio importante.

Il caos Champions congela i rinnovi bianconeri

La pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-2) ha fatto scivolare la Juventus di Luciano Spalletti al sesto posto in classifica, complici gli scontri diretti a sfavore con il Como. Domenica 24 maggio alle ore 20:45, per centrare un miracolo Champions nel derby contro il Torino, la Juve deve vincere e sperare nei passi falsi di Milan e Roma.