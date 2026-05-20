Questo scenario incide pesantemente sul mercato. I quotidiani sportivi si dividono sulla reazione di chi sta intorno a Vlahović:
Perché il Milan può essere in pole position rispetto a Bayern e Barça—
Il bomber serbo (8 gol e 2 assist in 22 presenze in questa stagione, con una media di una rete ogni 137 minuti) vuole il palcoscenico della Champions League. Se la Juventus dovesse scivolare in Europa League, le porte del Milan si aprirebbero ufficialmente.
Nonostante l'interesse di Bayern Monaco e Barcellona, la pista rossonera offre garanzie uniche per tre motivi:
La sfida economica sui tetti salariali—
Il sorpasso del Milan può consumarsi anche sulle cifre. Secondo quanto ci risulta, il club rossonero è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, bonus inclusi (pareggiando gli stipendi più alti della rosa, quelli di Mike Maignan e Rafaeal Leão), per quattro o cinque anni.
La Juventus, al contrario, non intende andare oltre i 6 milioni di euro, sempre bonus inclusi, per massimo due o tre anni, avendo già stabilito che il giocatore più pagato della rosa e stella del futuro sarà il turco Kenan Yıldız.
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