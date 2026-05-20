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Juventus, Vlahovic a 40 giorni dalla scadenza: il Milan prepara l’offerta per portarlo da Allegri

Dusan Vlahovic, attaccante Juventus, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato Juventus, trattativa bloccata per il rinnovo di Dušan Vlahović in caso di mancata qualificazione alla Champions League: il Milan piomba sul serbo con un piano da 7 milioni di stipendio. Ecco la situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

In casa Juventus la questione più spinosa riguarda il rinnovo del contratto di Dušan Vlahović. L'attaccante classe 2000 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno: tra soli 40 giorni il numero 9 bianconero potrebbe muoversi nella finestra estiva di calciomercato a parametro zero, a fronte di commissioni elevate e di un ingaggio importante.

Il caos Champions congela i rinnovi bianconeri

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La pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-2) ha fatto scivolare la Juventus di Luciano Spalletti al sesto posto in classifica, complici gli scontri diretti a sfavore con il Como. Domenica 24 maggio alle ore 20:45, per centrare un miracolo Champions nel derby contro il Torino, la Juve deve vincere e sperare nei passi falsi di Milan e Roma.

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Questo scenario incide pesantemente sul mercato. I quotidiani sportivi si dividono sulla reazione di chi sta intorno a Vlahović:

  • Tuttosport sostiene che la crisi di classifica abbia congelato ogni trattativa di prolungamento.

  • La Gazzetta dello Sport esclude invece una retromarcia del giocatore e di suo padre Milos, intenzionati a conoscere l'offerta finale bianconera prima di decidere.

    • Perché il Milan può essere in pole position rispetto a Bayern e Barça

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    Il bomber serbo (8 gol e 2 assist in 22 presenze in questa stagione, con una media di una rete ogni 137 minuti) vuole il palcoscenico della Champions League. Se la Juventus dovesse scivolare in Europa League, le porte del Milan si aprirebbero ufficialmente.

    Nonostante l'interesse di Bayern Monaco e Barcellona, la pista rossonera offre garanzie uniche per tre motivi:

  • La maglia numero 9 garantita: Niclas Füllkrug lascerà i rossoneri per fine prestito, tornando al West Ham.

  • La centralità nel progetto: al Bayern farebbe la riserva dell'uragano Harry Kane, al Barcellona vivrebbe il ballottaggio costante con gli altri bomber, così com'è stato quest'anno per Robert Lewandowski. Al Milan sarebbe il titolare inamovibile.

  • Il fattore Allegri: il serbo ritroverebbe in panchina l'allenatore con cui ha vissuto la sua migliore stagione realizzativa in bianconero (18 reti nel 2023-2024).

    • La sfida economica sui tetti salariali

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    Il sorpasso del Milan può consumarsi anche sulle cifre. Secondo quanto ci risulta, il club rossonero è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, bonus inclusi (pareggiando gli stipendi più alti della rosa, quelli di Mike Maignan e Rafaeal Leão), per quattro o cinque anni.

    La Juventus, al contrario, non intende andare oltre i 6 milioni di euro, sempre bonus inclusi, per massimo due o tre anni, avendo già stabilito che il giocatore più pagato della rosa e stella del futuro sarà il turco Kenan Yıldız.

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