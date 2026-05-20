Blindato dal punto di vista economico, il tecnico toscano chiederebbe però garanzie precise a Cardinale. Come riportato da Tuttosport , il primo nodo riguarda la catena di comando . Allegri pretende ruoli ben definiti e nessuna invasione di campo tra i dirigenti per evitare contrasti interni. In quest'ottica, la posizione del direttore sportivo Igli Tare – in sintonia del tecnico ma dato in forte discussione – potrebbe diventare un punto di scontro.

In assenza di un progetto ambizioso, l'allenatore è pronto a fare un passo indietro chiedendo una buonuscita, conscio che la Nazionale Italiana e il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo accoglierebbero a braccia aperte.

I 4 nomi di Allegri per un Milan da Scudetto

Per lottare al vertice nel 2027, Allegri pretende di essere ascoltato sul mercato, dopo che questo si è verificato soltanto in parte nelle sessioni dell'estate 2025 e dell'inverno 2026. Il tecnico vuole rinforzi pronti, di esperienza internazionale e capaci di reggere le pressioni di uno stadio come 'San Siro'.