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La lista di Allegri a Cardinale per un Milan da Champions: ecco i top player che vuole per restare

Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan di Massimiliano Allegri per l'estate 2026
L'allenatore Massimiliano Allegri detta le condizioni al proprietario Gerry Cardinale per restare al Milan: chiarezza societaria e colpi da Champions League nel calciomercato estivo, con Leon Goretzka e Gabriel Jesus in cima alla lista)
Daniele Triolo Redattore 

Il dentro o fuori del Milan si consumerà domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Una vittoria contro i sardi garantirebbe il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza e darebbe il via al summit decisivo tra Massimiliano Allegri e il proprietario Gerry Cardinale per definire la stagione 2026-2027.

Il peso del contratto e le crepe nella catena di comando

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L'approdo in Champions League cambierebbe i rapporti di forza tra l'allenatore e il club rossonero. In caso di qualificazione, infatti, il contratto di Allegri si prolungherebbe automaticamente:

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  • Nuova scadenza: 30 giugno 2028.

  • Nuovo ingaggio: salirebbe da 5 a 6 milioni di euro netti a stagione.

    • Blindato dal punto di vista economico, il tecnico toscano chiederebbe però garanzie precise a Cardinale. Come riportato da Tuttosport, il primo nodo riguarda la catena di comando. Allegri pretende ruoli ben definiti e nessuna invasione di campo tra i dirigenti per evitare contrasti interni. In quest'ottica, la posizione del direttore sportivo Igli Tare – in sintonia del tecnico ma dato in forte discussione – potrebbe diventare un punto di scontro.

    In assenza di un progetto ambizioso, l'allenatore è pronto a fare un passo indietro chiedendo una buonuscita, conscio che la Nazionale Italiana e il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo accoglierebbero a braccia aperte.

    I 4 nomi di Allegri per un Milan da Scudetto

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    Per lottare al vertice nel 2027, Allegri pretende di essere ascoltato sul mercato, dopo che questo si è verificato soltanto in parte nelle sessioni dell'estate 2025 e dell'inverno 2026. Il tecnico vuole rinforzi pronti, di esperienza internazionale e capaci di reggere le pressioni di uno stadio come 'San Siro'.

    La lista della spesa consegnata alla dirigenza prevede un innesto top per reparto:

  • Difesa: Mario Gila (Lazio), individuato come il centrale ideale per la retroguardia.

  • Centrocampo: Leon Goretzka, ghiotta opportunità a parametro zero in uscita dal Bayern Monaco.

  • Attacco: Gabriel Jesus (Arsenal), il profilo internazionale scelto per fare il salto di qualità in avanti.

  • L'alternativa di lusso: rimane vivo l'interesse per Dušan Vlahović, attualmente in trattativa per il rinnovo con la Juventus ma sempre monitorato dai rossoneri.

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