Calciomercato Milan: la strategia per l'attacco tra i parametri UEFA e l'intreccio Vlahović-Barcellona—
a lista dei profili monitorati per sostituire i partenti è ampia e strutturata su diverse fasce di investimento. Tra i parametri zero di prima fascia spiccano Robert Lewandowski e Dušan Vlahović, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Barcellona e Juventus. Accanto a loro, il Milan segue con attenzione profili di caratura internazionale. Bomber come Moise Kean (Fiorentina), Gabriel Jesus (Arsenal), Alexander Sørloth (Atlético Madrid) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Non mancano inoltre profili più giovani e di prospettiva, storicamente apprezzati dall'area scouting rossonera, come Troy Parrott (AZ Alkmaar) e Nicolò Tresoldi (Bruges).
Il nome di Vlahović rappresenta il perno attorno cui potrebbero incastrarsi diverse operazioni di mercato europee. Già cercato dal Milan nell'estate 2025, il centravanti serbo era stato inizialmente accantonato a causa delle elevate richieste economiche (25-30 milioni di euro per il cartellino e 8 milioni netti di ingaggio). Oggi, in regime di scadenza contrattuale, le pretese del giocatore si sono attestate su una base di circa 6 milioni di euro netti a stagione. Sebbene la Juventus stia tentando il rinnovo, il calciatore valuta prioritario l'interesse - oltre a quello del Milan - di altri top club europei come Bayern Monaco e Barcellona.
Proprio un eventuale trasferimento di Vlahović in Catalogna aprirebbe uno scenario di mercato favorevole per il Milan. Il quale potrebbe così puntare a un doppio innesto dal Barcellona. Il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe l'esperienza di Lewandowski. L'attaccante polacco (classe 1988) sarebbe disposto ad accettare un contratto annuale con opzione per il secondo anno a cifre sostenibili per il monte ingaggi rossonero, in linea con i parametri del rinnovo di Mike Maignan.
Insieme al polacco, l'incastro Vlahović libererebbe anche Ferrán Torres. Lo spagnolo classe 2000, già seguito dal Milan fin dai tempi del Valencia, vedrebbe ridotti i propri spazi come prima punta nel club blaugrana. L'operazione per l'esterno/avanti spagnolo comporterebbe un investimento cash stimato intorno ai 33 milioni di euro. Ma garantirebbe ad Allegri duttilità tattica e un profilo internazionale per completare il nuovo tridente rossonero.
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