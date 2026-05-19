Calciomercato Milan: la strategia per l'attacco tra i parametri UEFA e l'intreccio Vlahović-Barcellona

a lista dei profili monitorati per sostituire i partenti è ampia e strutturata su diverse fasce di investimento. Tra i parametri zero di prima fascia spiccano Robert Lewandowski e Dušan Vlahović, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Barcellona e Juventus. Accanto a loro, il Milan segue con attenzione profili di caratura internazionale. Bomber come Moise Kean (Fiorentina), Gabriel Jesus (Arsenal), Alexander Sørloth (Atlético Madrid) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Non mancano inoltre profili più giovani e di prospettiva, storicamente apprezzati dall'area scouting rossonera, come Troy Parrott (AZ Alkmaar) e Nicolò Tresoldi (Bruges).