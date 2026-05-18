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Panchina Milan, destino unito: se salta Allegri si rischia di perdere questi tre big

Panchina Milan, destino unito: se salta Allegri si rischia di perdere questi tre big
Il futuro di Allegri decide le mosse del Milan: le conferme in rossonero di Maignan, Rabiot e Modrić potrebbero dipendere dalla permanenza del tecnico
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si continua a parlare del possibile futuro di Massimiliano Allegri: in caso di qualificazione in Champions League, scatterebbe il rinnovo dell'allenatore con il Milan. Scadenza 2028 a circa 6 milioni di euro a stagione. Serve vincere contro il Cagliari per avere la matematica certezza. Ma questo potrebbe non bastare per convincere l'allenatore livornese a restare: vorrà garanzie tecniche e colpi importanti in ogni reparto.

Milan, tre giocatori legati ad Allegri

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Secondo 'La Gazzetta dello Sport', alcuni giocatori hanno un filo importante che li lega con Massimiliano Allegri. Si parla ad esempio di Mike Maignan: il portiere è rimasto al Milan anche in buona parte per merito dell'allenatore rossonero e la sua resa è migliorata non a caso. Come non parlare poi di Adrien Rabiot, legato dai tempi della Juventus a Massimiliano Allegri e voluto fortemente dal livornese anche in rossonero. Si parla poi anche di Luka Modrić: il croato deve ancora decidere il suo futuro, ma la possibile conferma di Allegri potrebbe essere un fattore importante, visto che il croato si trova benissimo con l'allenatore.

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Tre pezzi importantissimi per il futuro

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Allegri potrebbe restare al Milan e potrebbe essere l'ago della bilancia anche per la strategia del mercato e per il futuro dei rossoneri. Trattenere contemporaneamente Maignan, Rabiot e Modrić è fondamentale per il Diavolo: sono tre giocatori decisivi per i rossoneri, la spina dorsale della squadra. Rinunciare a tre giocatori del genere sarebbe deleterio per il futuro del Milan.

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