Tre pezzi importantissimi per il futuro

Allegri potrebbe restare al Milan e potrebbe essere l'ago della bilancia anche per la strategia del mercato e per il futuro dei rossoneri. Trattenere contemporaneamente Maignan, Rabiot e Modrić è fondamentale per il Diavolo: sono tre giocatori decisivi per i rossoneri, la spina dorsale della squadra. Rinunciare a tre giocatori del genere sarebbe deleterio per il futuro del Milan.