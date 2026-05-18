Manca ormai solo una giornata al termine del campionato 2025-2026, e il futuro del Milan di Massimiliano Allegri dipenderà anche dagli eventuali riscatti dei giocatori mandati in prestito: una situazione che seguiamo con molta attenzione e che riproponiamo settimanalmente dall'inizio alla fine della stagione. Il tesoretto del Milan è molto grande e va dai 60 ai 100 milioni di euro circa, una cifra che inevitabilmente cambierà moltissimo il budget per il mercato. Vediamo assieme, perciò, la situazione attuale.