CALCIOMERCATO MILAN
Milan, il tesoretto dei prestiti: da Colombo a Chukwueze, il punto sui riscatti
Manca ormai solo una giornata al termine del campionato 2025-2026, e il futuro del Milan di Massimiliano Allegri dipenderà anche dagli eventuali riscatti dei giocatori mandati in prestito: una situazione che seguiamo con molta attenzione e che riproponiamo settimanalmente dall'inizio alla fine della stagione. Il tesoretto del Milan è molto grande e va dai 60 ai 100 milioni di euro circa, una cifra che inevitabilmente cambierà moltissimo il budget per il mercato. Vediamo assieme, perciò, la situazione attuale.
Terracciano e la salvezza con la Cremonese
Filippo Terracciano continua ad essere uno dei punti fermi della Cremonese. Durante l'arco della stagione, il calciatore ha giocato ben 35 partite su 38, di cui 32 da titolare con ben 2940 minuti giocati, il che lo rende il calciatore più usato di tutta la rosa. Anche nella vittoria contro l'Udinese, il rossonero è sceso in campo fornendo un'ottima prestazione. L'accordo col Milan, però prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza: tutto da decidersi nella prossima giornata. Affrontata la difesa, spazio al centrocampo.
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