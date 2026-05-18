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Milan, estate decisiva: tra rinnovi congelati e possibili addii

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Con una Champions da conquistare, il Milan ha momentaneamente bloccato qualsiasi rinnovo contrattuale: ma chi è in scadenza?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In Casa Milan non si parla soltanto di campo. Queste ultime settimane della stagione saranno alquanto decisive per capire anche il futuro contrattuale di diversi calciatori del Milan, ma al momento qualsiasi tipo di discorso resta momentaneamente in sospeso per ovvie ragioni: prima si pensa a centrare la qualificazione in Champions League, che garantirebbe anche maggiori introiti, poi si pensa al resto, incluso il futuro di Massimiliano Allegrisulla panchina del Milan. Ma quali sono le situazioni di stallo? Chi deve rinnovare?

Milan, futuro in bilico per diversi rossoneri...

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Fino ad un mese fa, il Milan stava lavorando duramente per il rinnovo contrattuale di Rafael Leao, già legato con il Milan fino al 2028 con 5 milioni di stipendio a stagione. L'idea del club rossonero era quella di prolungare fino al 2030, con un adeguamento dell'ingaggio. Il finale di stagione, però, ha cambiato tutto: i contatti si sono stoppati, e il portoghese potrebbe essere ceduto. Ma perchè?

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Leao non è più considerato indispensabile: a quasi 27 anni, il portoghese non ha fatto il salto di qualità tanto richiesto, anzi, è apparso molto discontinuo nel corso della stagione. Il numero 10 rossonero ha comunque messo a segno ben 9 gol in 28 presenze, ma non sempre è riuscito ad essere decisivo. Il suo valore attuale, secondo transfermarkt, è di circa 60 milioni di euro.

Situazione simile anche per Ruben Loftus-Cheek. Partito ad inizio stagione come pedina importante del centrocampo di Max Allegri, l'inglese col passare del tempo è finito ai margini della squadra tra prestazioni deludenti e svariati problemi fisici. L'ingaggio pesante di 4,5 milioni a stagione e il contratto in scadenza nel 2027, fa pensare ad un'eventuale cessione in estate.

Pulisic, Modric e Tomori: qual è la situazione?

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Il futuro di Luka Modric è strettamente legato alla qualificazione in Champions League: il centrocampista croato, infatti, vorrebbe l'Europa e, con una posizione tra le prime quattro, il suo rinnovo potrebbe essere molto probabile. In caso di mancata Europa, l'addio sembra lo scenario più concreto per il croato.

Il discorso rimane aperto anche per Christian Pulisic. Partito a razzo ad inizio stagione, l'americano si è poi arrestato. L'ultima rete, l'8 stagionale, risale al 28 dicembre 2025 in occasione della sfida in trasferta contro il Verona (vinta poi 3-0 grazie anche alla doppietta di Nkunku).

Con 4 milioni di stipendio a stagione, il suo contratto scade nel 2027, ma le alte richieste economiche del calciatore e il suo rendimento negli ultimi mesi hanno fatto fermare momentaneamente le trattative.

Diversa la situazione legata al difensore centrale Fikayo Tomori. L'inglese, arrivato al Milan (di Pioli)  nel 2021, vuole restare e le parti sono abbastanza vicine a un'intesa. La vera e propria decisione, però arriverà solamente dopo la fine della stagione.

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