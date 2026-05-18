Leao non è più considerato indispensabile: a quasi 27 anni, il portoghese non ha fatto il salto di qualità tanto richiesto, anzi, è apparso molto discontinuo nel corso della stagione. Il numero 10 rossonero ha comunque messo a segno ben 9 gol in 28 presenze, ma non sempre è riuscito ad essere decisivo. Il suo valore attuale, secondo transfermarkt, è di circa 60 milioni di euro.