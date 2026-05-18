Il Milan deve provarci: il nostro focus—
Se il Milan dovesse conquistare la Champions e la Juventus dovesse restare fuori, i rossoneri dovrebbero puntare seriamente a Vlahović. In questo momento, in Europa, non ci sono molti attaccanti liberi a un prezzo fattibile per il Milan e il serbo potrebbe arrivare gratis a livello di cartellino, conosce la Serie A e potrebbe essere un richiesta precisa di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 manca una prima punta forte, veloce e cattiva sotto porta come Vlahović. La questione stipendio si può risolvere in un modo: il Milan può arrivare al massimo a 5 milioni più bonus (limiti per ora dei rossoneri), ma potrebbe garantire al serbo centralità nel progetto e magari più anni di contratto (un quadriennale ad esempio), per compensare il taglio netto rispetto all'ingaggio percepito oggi alla Juventus.
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