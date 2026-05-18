Manca ancora una partita in Serie A e si avranno tutti i risultati definitivi: c'è ancora in ballo la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League con Milan e Roma che hanno il destino nelle loro mani. Con vittorie contro Cagliari e Verona, le due squadre sarebbero matematicamente in Champions League. Al momento fuori sarebbero Como e Juventus. Per i bianconeri sposterebbe tantissimo giocare o meno la prossima Champions League e potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote al possibile rinnovo di Dušan Vlahović con i bianconeri. L'attaccante serbo è in scadenza di contratto a giugno 2026 e non avrà un nuovo contratto vicino alle cifre attuali.