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Milan, rinnovo in stallo per Pulisic: in estate una decisione. Loftus-Cheek sul mercato

Milan, rinnovo in stallo per Pulisic: in estate una decisione. Loftus-Cheek sul mercato
Milan, rivoluzione in estate: Pulisic e Loftus-Cheek sono in bilico. Rinnovi difficili e orizzonti ancora da definire. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca una sola partita alla fine della stagione: per il Milan arriva la sfida cruciale contro il Cagliari. Servono tre punti per conquistare la Champions League. Chi potrebbe partire dalla panchina sono Pulisic e Loftus-Cheek, entrambi entrati nel secondo tempo contro il Grifone ed entrambi in un momento non bellissimo delle proprie stagioni. Il numero 11 del Diavolo non ha segnato nel 2026 ed è fermo a quota 8 gol in Serie A, Loftus-Cheek, dopo l'infortunio contro il Parma, non ha trovato più continuità e ha giocato poco. Arrivano importanti novità sul possibile futuro dei due giocatori rossoneri.

Milan, Pulisic e Loftus-Cheek in bilico

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  • Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Ruben Loftus-Cheek, scadrà nel 2027 e non ci sarebbe alcun segnale positivo verso un rinnovo con il Milan. Lo stipendio pesante da 4 milioni di euro a stagione non facilita la situazione. Secondo la rosea, l'inglese sarà messo sul mercato e dovrebbe tornare in Inghilterra.

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  • Il quotidiano parla anche del rinnovo di Pulisic, che sarebbe da tempo in stallo: scadenza nel 2027 (con opzione per allungare l'accordo fino al 2028): secondo la rosea, questa estate qualcosa dovrà accadere, che sia un segnale per il rinnovo con il Milan o una possibile cessione.

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    Il Milan perderebbe molto in caso di cessione di Christian Pulisic: l'attaccante è stato tra i migliori colpi della gestione di RedBird ed è un calciatore che può giocare ovunque sulla trequarti offensiva. Il discorso di Loftus-Cheek è diverso: tranne la prima stagione con Pioli in cui arrivò addirittura in doppia cifra di reti segnate, non ha mai lasciato il segno, tranne qualche sprazzo. Una sua cessione, che libererebbe spazio anche per lo stipendio da 4 milioni di euro a stagione, sarebbe giustificata in caso di arrivo di Goretzka: profilo perfetto identificato dalla dirigenza per compiere il definitivo salto di qualità.

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