Milan, rivoluzione in estate: Pulisic e Loftus-Cheek sono in bilico. Rinnovi difficili e orizzonti ancora da definire. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

Manca una sola partita alla fine della stagione: per il Milan arriva la sfida cruciale contro il Cagliari. Servono tre punti per conquistare la Champions League. Chi potrebbe partire dalla panchina sono Pulisic e Loftus-Cheek, entrambi entrati nel secondo tempo contro il Grifone ed entrambi in un momento non bellissimo delle proprie stagioni. Il numero 11 del Diavolo non ha segnato nel 2026 ed è fermo a quota 8 gol in Serie A, Loftus-Cheek, dopo l'infortunio contro il Parma, non ha trovato più continuità e ha giocato poco. Arrivano importanti novità sul possibile futuro dei due giocatori rossoneri.