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Il Milan perderebbe molto in caso di cessione di Christian Pulisic: l'attaccante è stato tra i migliori colpi della gestione di RedBird ed è un calciatore che può giocare ovunque sulla trequarti offensiva. Il discorso di Loftus-Cheek è diverso: tranne la prima stagione con Pioli in cui arrivò addirittura in doppia cifra di reti segnate, non ha mai lasciato il segno, tranne qualche sprazzo. Una sua cessione, che libererebbe spazio anche per lo stipendio da 4 milioni di euro a stagione, sarebbe giustificata in caso di arrivo di Goretzka: profilo perfetto identificato dalla dirigenza per compiere il definitivo salto di qualità.
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