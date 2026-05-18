Rinnovo fermo per Leão: il Milan ha deciso, sarà messo sul mercato

Analisi Pianeta Milan: cosa potrebbe perdere il Milan e le cifre

L'idea di incassare i 175 milioni di euro della clausola rescissoria del portoghese non è un'idea realistica. Oggi la valutazione del cartellino dell'attaccante rossonero potrebbe essere vicina ai 60 milioni di euro. Si è parlato in queste settimane dell'interesse del Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto una contropartita come Zirkzee. Il punto è chiaro: i rossoneri perderebbero un attaccante che ha segnato con il Diavolo 80 gol, servendo 65 assist in 290 presenze. Numeri importanti nonostante la stagione sia in calo (9 gol e tre assist. Dati Transfermarkt). La cessione di Leão avrebbe senso solo se il Milan investirà forte su un attaccante sul mercato: il 3-5-2 di Allegri chiede un bomber d'area di rigore. A livello logico, sacrificare Leão nel ruolo di prima punta ancora per una stagione non avrebbe molto senso, anche visiti i risultati del 2025-26.