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Rinnovo fermo per Leão: il Milan ha deciso, sarà messo sul mercato

Rinnovo fermo per Leão: il Milan ha deciso, sarà messo sul mercato
Milan: saltato il rinnovo di Rafael Leão, che in estate sarà messo sul mercato. Ecco tutti i dettagli del possibile addio da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan: i rossoneri hanno vinto ieri alle 12 contro il Genoa senza Leão. Il portoghese era squalificato, ma ci sarà nell'ultima partita stagionale contro il Cagliari. Servono tre punti alla squadra di Allegri per entrare in Champions League, ma il portoghese potrebbe partire dalla panchina, visto che Nkunku è nettamente l'attaccante più in forma in questo momento.

Leão sarà messo sul mercato

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan stava trattando un nuovo rinnovo per Rafael Leão fino a un paio di mesi fa: scadenza spostata dal 2028 al 2030 con un piccolo ritocco insù sull'ingaggio. Dopo la promessa di risentirsi nel corso delle settimane, ora l'orizzonte è completamente cambiato: non solo non si parla più di rinnovo, Leão sarà messo sul mercato in estate, scrive il quotidiano.

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L'idea di incassare i 175 milioni di euro della clausola rescissoria del portoghese non è un'idea realistica. Oggi la valutazione del cartellino dell'attaccante rossonero potrebbe essere vicina ai 60 milioni di euro. Si è parlato in queste settimane dell'interesse del Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto una contropartita come Zirkzee. Il punto è chiaro: i rossoneri perderebbero un attaccante che ha segnato con il Diavolo 80 gol, servendo 65 assist in 290 presenze. Numeri importanti nonostante la stagione sia in calo (9 gol e tre assist. Dati Transfermarkt). La cessione di Leão avrebbe senso solo se il Milan investirà forte su un attaccante sul mercato: il 3-5-2 di Allegri chiede un bomber d'area di rigore. A livello logico, sacrificare Leão nel ruolo di prima punta ancora per una stagione non avrebbe molto senso, anche visiti i risultati del 2025-26.

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