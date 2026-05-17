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100 volte Loftus-Cheek: il Milan celebra il traguardo sui social

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista Milan
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, ha raggiunto quota 100 presenze con il Milan: il club celebra il traguardo sui social
Redazione PM

Con l'ingresso in campo al 85° minuto nel match contro il Genoa, Ruben Loftus-Cheek ha raggiunto quota cento presenze con la maglia del Milan. Si tratta del 169° giocatore nella storia del club a tagliare questo traguardo, il settimo tra quelli attualmente presenti in rosa, unendosi così a Pulisic (133), Gabbia (142), Saelemaekrs (179), Maigan (203), Tomori (213) e Leao (290). Al termine della gara contro i rossoblù, il Milan ha celebrato il centrocampista inglese con un post pubblicato sui propri canali social.

La storia di Loftus-Cheek al Milan

Arrivato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 19 milioni di euro, nelle sue prime 100 presenze con la maglia rossonera Loftus-Cheek ha collezionato 13 gol e 4 assist in 5.697 minuti totali in campo. La stagione 2023-2024 resta la più prolifica, terminata con 10 reti e 2 assist in 40 partite. Il ruolo da trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli ne esaltava la capacità di inserimento.

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Quale futuro per lui?

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Il suo contratto con il Milan andrà in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo al momento sono in stand-by. Non è esclusa una cessione anticipata del centrocampista inglese per recuperare parte dell'investimento nella prossima finestra estiva di calciomercato, ma molto dipenderà dalla volontà del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore (che sia Allegri o chi per lui).

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