Quale futuro per lui?

Il suo contratto con il Milan andrà in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo al momento sono in stand-by. Non è esclusa una cessione anticipata del centrocampista inglese per recuperare parte dell'investimento nella prossima finestra estiva di calciomercato, ma molto dipenderà dalla volontà del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore (che sia Allegri o chi per lui).