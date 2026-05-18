Vlahovic al Milan, ecco il piano. Allegri e Tare: Cardinale ribalta tutto

La partita di ieri contro il Genoa potrebbe aver cambiato molto in casa Milan , perché la Champions League è ormai vicina e la presenza di Gerry Cardinale , con a fianco Igli Tare , può rimescolare le carte e cambiare un po' le voci che sono arrivate in queste settimane intorno al Diavolo. La qualificazione nella competizione europea principale rende meno probabile l’addio di Massimiliano Allegri e questo incide direttamente anche sul mercato .

Calciomercato Milan: l'analisi del nostro Stefano Bressi

Anche perché la giornata di ieri non ha visto solo la vittoria del Milan, ma a Torino se prima delle 12 probabilmente erano convinti che Dusan Vlahovic sarebbe rimasto, ora non è più così. La permanenza di Allegri è la possibilità di prenderlo a zero potrebbero essere una clamorosa occasione per il Milan, che dunque torna in corsa. Devono esserci un po’ di incastri, in cui è coinvolto anche Rafa Leao… Nel video qui sotto dal canale YouTube di PianetaMilan, il nostro Stefano Bressi spiega tutto: lascia un mi piace, un commento, iscriviti e attiva la campanella!