Parlando di cifre, invece, il calciatore percepisce ben 6,2 milioni di euro, a cui poi si vanno ad aggiungere 1,5 milioni di bonus, per un totale di ben 7,8 milioni a stagione, decisamene troppi per le casse rossonere. Il suo valore di mercato invece, secondo quanto riferito da Transfermarkt, è all'incirca di 12 milioni di euro.

Analizzando le sue caratteristiche, Gimenez è un centrale molto fisico, dotato di un fortissimo carisma. Una delle sue qualità, infatti, è l'aggressività agonistica, aspetto che ricorda molto quello di Sergio Ramos, storico capitano dei rivali del Real Madrid.

Non è solo forza però. Il calciatore è molto abile nei duelli aerea è ha un forte senso di posizione, fattore che lo rende molto difficile da superare nei duelli uno contro uno. Il calciatore uruguaiano, inoltre, ha un ottimo tempo di anticipo e fa delle scivolate uno dei suoi punti di forza più grandi.

Anche se non brilla in altezza rispetto ai suoi avversari, ricordiamo che Gimenez è alto 'solamente' 185 centimetri, è comunque molto abile nel gioco di testa, diventando una presenza costante nell'area avversaria anche in occasione dei calci piazzati.

La carriera — Il giocatore ha militato solamente in due squadre: Danubio e Atletico Madrid. Nel 2012-2013, infatti, il calciatore fa il suo esordio col Danubio, collezionando 16 presenze complessive prima di trasferirsi in Europa. Nel 2013 viene acquistato per 900mila euro dai Colchoneros, club che gli offre subito un contratto quinquennale.

Nello stesso anno vince la Liga, però cade in finale di Champions League: contro il Real Madrid, in un derby storico, la squadra di Gimenez perde 4-1. Nella stagione successiva, però, il calciatore si rivendica vincendo la Supercoppa di Spagna.

Nel suo primo anno in Europa gioca solamente 180 minuti, trovando spazio a partire dalla stagione successiva: 2419 minuti con 28 presenze totali nel 2014-2015, conditi anche da 2 reti e 3 assist. Il suo anno migliore, però, è stato quello tra il 2015 e il 2016: il calciatore hai sceso in campo per ben 3270 minuti.

Nell'attuale stagione, il difensore ha giocato per 1521 minuti, segnando 1 gol e 1 assist in 25 presenze totali in tutte le competizioni. In 13 anni a Madrid, vanta circa 382 presenze, 14 reti e 13 assist.

I lati negativi: i numerosi infortuni — Non ci sono, però, solo lati positivi. Il calciatore è stato vittima di numerosi infortuni. A partire dal 2013-2014, il calciatore ha saltato all'incirca quasi 1000 giorni di attività. Quello che preoccupa, però, è il dato relativo alle ultime stagioni: dal 2022-23 ad oggi, il difensore è stato lontano dal campo per 443 giorni.

L'ultimo infortunio grave risale alla stagione scorsa: un problema alla coscia lo ha tenuto fuori dal campo per 115 giorni, saltando 14 partite tra club e Nazionale.

Considerazioni: uomo giusto per Allegri? — Tenendo conto tutti gli aspetti, Gimenez risulta essere un profilo importante, elemento in grado di arricchire l'organico rossonero portando una giusta dose di esperienza, ma il punto di domanda è legato alla sua condizione fisica. Il Milan è alla ricerca di un calciatore che sia presente e, i numerosi infortuni, potrebbero frenare un po' il club.

Se Allegri dovesse rimanere sulla panchina del diavolo, però, il difensore centrare riuscirebbe ad integrarsi benissimo grazie al modulo: il 3-5-2 sarebbe l'ideale per l'uruguaiano.