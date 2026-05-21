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Milan e Juve studiano il maxi scambio: Cambiaso e Gatti per Allegri, due rossoneri a Torino

Gatti e Cambiaso al Milan, Jashari e Loftus-Cheek alla Juventus: operazione di calciomercato in vista per l'estate 2026?
Il Milan pianifica l'asse di calciomercato con la Juventus. Tutti i dettagli sul possibile scambio allargato che potrebbe portare Andrea Cambiaso e Federico Gatti alla corte di Massimiliano Allegri. Con due rossoneri a fare il percorso inverso
Daniele Triolo Redattore 

Con l'avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, fissata per il prossimo 29 giugno, la dirigenza del Milan è attivamente impegnata nella pianificazione delle strategie per la stagione 2026-2027. Le linee guida tracciate nei recenti vertici tra i dirigenti rispondono a precise indicazioni del tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha richiesto l'innesto di almeno quattro profili di consolidata esperienza internazionale e caratura caratteriale, figure identificate come veri e propri leader per elevare lo spessore agonistico dello spogliatoio.

Questo orientamento spiega il monitoraggio di calciatori di rilievo internazionale in regime di svincolo contrattuale, tra cui Leon Goretzka, Dušan Vlahović e Robert Lewandowski. Oltre a profili del calibro di David Alaba, John Stones e Bernardo Silva. Tuttavia, i vincoli di budget condivisi dal calcio italiano impongono soluzioni creative. In quest'ottica potrebbe svilupparsi un'operazione allargata sull'asse Milano-Torino con la Juventus, finalizzata a soddisfare sia le esigenze tattiche di Allegri sia quelle del tecnico bianconero Luciano Spalletti, attraverso una formula di scambi compensativi senza esborsi finanziari proibitivi.

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La Juventus ha manifestato interesse per alcuni elementi dell'organico rossonero. Sulla scia della precedente operazione legata a Pierre Kalulu, il club bianconero valuta con attenzione il profilo del centrocampista svizzero Ardon Jashari, sul quale il Milan ha effettuato un investimento importante ma condizionato da una stagione altalenante. Nella lista dei desideri di Spalletti figurano inoltre Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. L'eventuale inserimento di Jashari e di uno tra il centrocampista inglese e l'attaccante francese potrebbe rappresentare la chiave di volta per imbastire la trattativa.

Sul fronte delle contropartite, il Milan punta a inserire nella propria rosa due specifici profili di nazionalità italiana, utili anche ai fini delle liste UEFA. Il primo obiettivo è Andrea Cambiaso (classe 2000), esterno di spiccata duttilità tattica in grado di coprire entrambe le corsie sia in una linea difensiva a quattro sia come quinto di centrocampo. L'interesse concreto del Milan per il calciatore è confermato anche dalle indiscrezioni del giornalista Mirko Di Natale, da sempre vicino all'ambiente bianconero.

Il secondo profilo è rappresentato da Federico Gatti (classe 1998). Il difensore centrale, già oggetto di un tentativo da parte della dirigenza milanista nella scorsa sessione di gennaio — durante la quale era stato incassato il gradimento di massima del calciatore —, è tornato al centro dei radar rossoneri, come recentemente riportato da Tuttosport. I profili di Gatti e Cambiaso andrebbero a rinforzare l'ossatura della squadra di Allegri. Resterebbe, poi, sullo sfondo anche l'ipotesi legata a Weston McKennie, centrocampista dalle caratteristiche d'inserimento gradite all'allenatore e in linea con la proprietà RedBird.

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