Calciomercato Milan: l'asse strategico con la Juventus tra scambi di mercato e l'identikit dei leader per Allegri — La Juventus ha manifestato interesse per alcuni elementi dell'organico rossonero. Sulla scia della precedente operazione legata a Pierre Kalulu, il club bianconero valuta con attenzione il profilo del centrocampista svizzero Ardon Jashari, sul quale il Milan ha effettuato un investimento importante ma condizionato da una stagione altalenante. Nella lista dei desideri di Spalletti figurano inoltre Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. L'eventuale inserimento di Jashari e di uno tra il centrocampista inglese e l'attaccante francese potrebbe rappresentare la chiave di volta per imbastire la trattativa.

Sul fronte delle contropartite, il Milan punta a inserire nella propria rosa due specifici profili di nazionalità italiana, utili anche ai fini delle liste UEFA. Il primo obiettivo è Andrea Cambiaso (classe 2000), esterno di spiccata duttilità tattica in grado di coprire entrambe le corsie sia in una linea difensiva a quattro sia come quinto di centrocampo. L'interesse concreto del Milan per il calciatore è confermato anche dalle indiscrezioni del giornalista Mirko Di Natale, da sempre vicino all'ambiente bianconero.

Il secondo profilo è rappresentato da Federico Gatti (classe 1998). Il difensore centrale, già oggetto di un tentativo da parte della dirigenza milanista nella scorsa sessione di gennaio — durante la quale era stato incassato il gradimento di massima del calciatore —, è tornato al centro dei radar rossoneri, come recentemente riportato da Tuttosport. I profili di Gatti e Cambiaso andrebbero a rinforzare l'ossatura della squadra di Allegri. Resterebbe, poi, sullo sfondo anche l'ipotesi legata a Weston McKennie, centrocampista dalle caratteristiche d'inserimento gradite all'allenatore e in linea con la proprietà RedBird.