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Milan, ritorna il bomber saltato a gennaio: l’annuncio di Schira e il nuovo prezzo low cost per l’attacco

Jean-Philippe Mateta, attaccante Crystal Palace, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan non molla Jean-Philippe Mateta. Il retroscena sulle visite fallite a gennaio, l'annuncio del giornalista sportivo Nicolò Schira e le cifre del nuovo assalto estivo al centravanti francese del Crystal Palace
Daniele Triolo Redattore 

In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 giugno, il Milan ha messo in cima alle proprie priorità il reperimento di un forte attaccante centrale. Serve un centravanti da 20-25 gol a stagione che possa innalzare il livello del reparto offensivo del Diavolo, rimasto al di sotto delle aspettative in questa annata. E, a quanto pare, il nome di Jean-Philippe Mateta non è mai uscito dai radar rossoneri.

A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, che in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X ha ricordato come il Milan sia ancora fortemente interessato al classe 1997 francese, attuale punto di forza del Crystal Palace. Il numero 14 delle Eagles lascerà il club inglese dopo i Mondiali, per i quali è stato ufficialmente convocato dal CT della Francia Didier Deschamps. I rossoneri rimangono alla finestra.

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Tutti ricorderanno il clamoroso retroscena del mercato invernale. Il Milan aveva praticamente concluso l'acquisto di Mateta dal Palace per 30 milioni di euro più bonus, in un'operazione condotta dall'amministratore delegato Giorgio Furlani con l'intermediazione dell'agente FIFA Paolo Busardò.

Tutto è saltato, però, nelle fasi finali. Dopo aver superato le prime visite mediche canoniche, il francese non ha superato i successivi test specialistici voluti dal Milan per verificare la stabilità del ginocchio infortunato nel precedente mese di novembre.

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Sfumato il trasferimento in rossonero con grande rammarico dello stesso calciatore – come confessato di recente in un'intervista in Inghilterra – Mateta è tornato in campo con i londinesi e ha ripreso a segnare a buon ritmo.

  • 14 gol messi a segno in stagione

  • 3 assist serviti

  • 44 presenze complessive finora

    • Numeri importanti che lo guideranno fino alla finale europea di Conference League contro il Rayo Vallecano, in programma mercoledì 27 maggio alla 'Red Bull Arena' di Lipsia.

    Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, l'affare Mateta-Milan potrebbe questa volta andare in porto per una cifra decisamente inferiore rispetto ai 30 milioni pattuiti a gennaio. Configurandosi come una clamorosa opportunità di mercato per il Diavolo.

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