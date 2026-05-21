In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 giugno, il Milan ha messo in cima alle proprie priorità il reperimento di un forte attaccante centrale. Serve un centravanti da 20-25 gol a stagione che possa innalzare il livello del reparto offensivo del Diavolo, rimasto al di sotto delle aspettative in questa annata. E, a quanto pare, il nome di Jean-Philippe Mateta non è mai uscito dai radar rossoneri.

A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, che in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X ha ricordato come il Milan sia ancora fortemente interessato al classe 1997 francese, attuale punto di forza del Crystal Palace. Il numero 14 delle Eagles lascerà il club inglese dopo i Mondiali, per i quali è stato ufficialmente convocato dal CT della Francia Didier Deschamps. I rossoneri rimangono alla finestra.