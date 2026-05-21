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Milan, addio Leão a prezzo di saldo: spunta il Manchester United con una contropartita super

Rafael Leao, attaccante AC Milan, può lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Rafael Leão saluta il Milan al termine del match contro il Cagliari? Il retroscena di Tuttosport, il crollo del prezzo della clausola risolutoria del suo contratto e le quattro big pronte all'assalto dell'attaccante portoghese
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata di campionato, si preannuncia di fondamentale importanza per il destino europeo del Diavolo di Massimiliano Allegri. Con una vittoria sarà aritmeticamente Champions League; con altri risultati esiste il rischio concreto di scivolare in Europa League. Ma la sfida di San Siro potrebbe assumere un significato ancora più profondo: potrebbe essere infatti l'ultima recita di Rafael Leão con la maglia rossonera.

La notizia è nell'aria già da qualche settimana e 'Tuttosport' oggi in edicola ha avallato questa teoria. Finora Leão ha collezionato 290 presenze con il Milan, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. Arrivato dal Lille nell'estate 2019 per 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló, il nativo di Almada ha ampiamente ripagato l'investimento, vincendo lo Scudetto da protagonista nel 2022 e centrando la semifinale di Champions nel 2023 con Stefano Pioli in panchina.

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Calo del prezzo e 'addio' alla clausola da 175 milioni

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In questa stagione, nonostante uno score tutto sommato positivo (10 gol e 3 assist in 30 partite, ma per appena 1.946 minuti sul terreno di gioco), il portoghese non ha brillato. A pesare sono stati l'infortunio al muscolo soleo del polpaccio a inizio stagione e la successiva pubalgia contratta a dicembre 2025, che ha condizionato inevitabilmente i suoi celebri scatti in velocità. Anche il cambio di ruolo da esterno a punta centrale nel 3-5-2 di Allegri non ne ha esaltato le caratteristiche.

Tutte componenti che spingono verso la separazione estiva. Sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, è ormai impensabile che Leão parta per i 175 milioni di euro della clausola risolutoria (valida per l'estero dal 1° al 15 luglio di ogni anno). Diventa invece assai verosimile che il club di Via Aldo Rossi prenda in esame proposte concrete dai 50-60 milioni di euro in su.

Manchester United e l'ipotesi Zirkzee: i club su Leão

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Ma chi è pronto a fiondarsi sul numero 10 rossonero? Le piste internazionali calde si stanno muovendo rapidamente:

  • Manchester United: in Inghilterra parlano di un forte interesse dei Red Devils, che sarebbero disposti a inserire nella trattativa il cartellino di Joshua Zirkzee come contropartita tecnica.

  • Barcellona e Fenerbahçe: entrambi i club hanno inserito ufficialmente il portoghese nella lista dei desideri per l'estate 2026.

  • Al-Hilal: il club arabo, dove milita il suo grande amico ed ex compagno Theo Hernández, è pronto a fare ponti d'oro a lui e al Milan.

    • Rafa, almeno finora, non ha mai aperto alla possibilità di trasferirsi nella Saudi Pro League a soli 27 anni. Resta da capire se, di fronte a un mercato europeo in evoluzione, le porte dell'Arabia Saudita possano clamorosamente aprirsi nei prossimi mesi.

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