Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
Calo del prezzo e 'addio' alla clausola da 175 milioni—
In questa stagione, nonostante uno score tutto sommato positivo (10 gol e 3 assist in 30 partite, ma per appena 1.946 minuti sul terreno di gioco), il portoghese non ha brillato. A pesare sono stati l'infortunio al muscolo soleo del polpaccio a inizio stagione e la successiva pubalgia contratta a dicembre 2025, che ha condizionato inevitabilmente i suoi celebri scatti in velocità. Anche il cambio di ruolo da esterno a punta centrale nel 3-5-2 di Allegri non ne ha esaltato le caratteristiche.
Tutte componenti che spingono verso la separazione estiva. Sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, è ormai impensabile che Leão parta per i 175 milioni di euro della clausola risolutoria (valida per l'estero dal 1° al 15 luglio di ogni anno). Diventa invece assai verosimile che il club di Via Aldo Rossi prenda in esame proposte concrete dai 50-60 milioni di euro in su.
Manchester United e l'ipotesi Zirkzee: i club su Leão—
Ma chi è pronto a fiondarsi sul numero 10 rossonero? Le piste internazionali calde si stanno muovendo rapidamente:
Rafa, almeno finora, non ha mai aperto alla possibilità di trasferirsi nella Saudi Pro League a soli 27 anni. Resta da capire se, di fronte a un mercato europeo in evoluzione, le porte dell'Arabia Saudita possano clamorosamente aprirsi nei prossimi mesi.
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