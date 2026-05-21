La notizia è nell'aria già da qualche settimana e 'Tuttosport' oggi in edicola ha avallato questa teoria. Finora Leão ha collezionato 290 presenze con il Milan, segnando 80 gol e fornendo 65 assist. Arrivato dal Lille nell'estate 2019 per 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló, il nativo di Almada ha ampiamente ripagato l'investimento, vincendo lo Scudetto da protagonista nel 2022 e centrando la semifinale di Champions nel 2023 con Stefano Pioli in panchina.