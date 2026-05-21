Contestualmente, fonti bene informate hanno espresso una secca smentita circa l'ingresso di David Ellison (amministratore delegato di Skydance Paramount Corporation) come socio di minoranza del club. Il Milan rimarrà saldamente e interamente sotto il controllo strategico e operativo di RedBird, senza alcuna cessione di quote all'orizzonte.

Sul fronte delle trattative in entrata trova piene conferme l'accelerazione per la mediana. Leon Goretzka è vicinissimo a vestire la maglia del Milan . Il centrocampista classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e ha già trovato una bozza d'intesa per un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus .

'La Gazzetta dello Sport' ha svelato un retroscena chiave: il tedesco ha già avviato frequenti colloqui telefonici diretti con Allegri per approfondire la collocazione tattica nel 3-5-2 come mezzala destra. A sigillare l'operazione è intervenuto l'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, confermando che Goretzka ha parlato positivamente con l'intera dirigenza (Giorgio Furlani e Igli Tare inclusi) e formulerà la sua risposta definitiva non appena il Milan avrà centrato - questo è l'auspicio - l'aritmetica qualificazione in Champions League.