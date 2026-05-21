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Milan Top News della mattina: la decisione di Cardinale su Allegri, il giallo Ellison e lo scambio con la Juve

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio 2026
Le Top News sul Milan finora pubblicate nella rassegna di oggi, giovedì 21 maggio 2026, su PianetaMilan.it: il piano di Gerry Cardinale su Max Allegri, la smentita su Ellison, le ultime sul Cagliari, il colpo Leon Goretzka e asse con la Juventus
Daniele Triolo Redattore 

Il quadro attorno al futuro del Milan si sta delineando con estrema precisione in queste ore. La dirigenza rossonera si muove contemporaneamente su tre tavoli strategici: la blindatura della guida tecnica, i chiarimenti sugli assetti societari di vertice e la pianificazione di una campagna acquisti estiva dai tratti fortemente ambiziosi. Ecco a voi, dunque, le Top News sul Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio 2026.

Fiducia totale a Massimiliano Allegri: Cardinale ha scelto la continuità

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La mattinata di PianetaMilan.it si è aperta confermando le solide indiscrezioni sulla panchina rossonera. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha preso una decisione definitiva: Massimiliano Allegri sarà confermato alla guida del Milan anche per la stagione 2026-2027.

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Il managing partner del fondo RedBird apprezza il lavoro di stabilizzazione tecnica svolto dall'allenatore livornese. L'obiettivo primario condiviso è l'apertura di un ciclo vincente a breve termine, supportato - si spera - dai proventi economici derivanti dalla Champions, che metteranno a disposizione del tecnico una rosa qualitativamente più profonda ed esperta.

Assetto societario: Cardinale a San Siro e la secca smentita su David Ellison

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Sul fronte societario arrivano riscontri categorici che spengono sul nascere i rumors finanziari delle ultime ore. Gerry Cardinale è atteso a Milano nel fine settimana per assistere di persona alla decisiva sfida di San Siro contro il Cagliari, confermando la sua totale vicinanza alla squadra nel momento più delicato dell'anno.

Contestualmente, fonti bene informate hanno espresso una secca smentita circa l'ingresso di David Ellison (amministratore delegato di Skydance Paramount Corporation) come socio di minoranza del club. Il Milan rimarrà saldamente e interamente sotto il controllo strategico e operativo di RedBird, senza alcuna cessione di quote all'orizzonte.

Verso Milan-Cagliari: probabile formazione, la nuova maglia e lo spettro del 2021

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Domenica sera alle ore 20:45 a San Siro il Milan si giocherà l'intera stagione. Vincere significa blindare il terzo posto a quota 73 punti e staccare il pass per la Champions League senza guardare ai risultati di Roma, Como e Juventus.

L'attesa attorno al match si arricchisce di dettagli tecnici e storici di rilievo:

  • La probabile formazione (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. Spicca il rientro record di Luka Modrić in cabina di regia con una speciale maschera protettiva in carbonio da 150 grammi.

  • La novità commerciale: I rossoneri scenderanno in campo indossando in anteprima assoluta la nuova maglia 'Home Kit' della prossima stagione agonistica.

  • Il precedente storico: L'ambiente mantiene alta la guardia ricordando il drammatico precedente del 16 maggio 2021. Anche allora il Cagliari si presentò a San Siro già matematicamente salvo e impose lo 0-0 alla squadra di Stefano Pioli, costretta poi a conquistare l'accesso Champions all'ultimo respiro sul campo dell'Atalanta.

    • Centrocampo da sogno: Leon Goretzka a un passo dal sì rossonero

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    Sul fronte delle trattative in entrata trova piene conferme l'accelerazione per la mediana. Leon Goretzka è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e ha già trovato una bozza d'intesa per un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

    'La Gazzetta dello Sport' ha svelato un retroscena chiave: il tedesco ha già avviato frequenti colloqui telefonici diretti con Allegri per approfondire la collocazione tattica nel 3-5-2 come mezzala destra. A sigillare l'operazione è intervenuto l'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, confermando che Goretzka ha parlato positivamente con l'intera dirigenza (Giorgio Furlani e Igli Tare inclusi) e formulerà la sua risposta definitiva non appena il Milan avrà centrato - questo è l'auspicio - l'aritmetica qualificazione in Champions League.

    Intrecci di calciomercato: il ritorno su Mateta e il maxi-asse con la Juventus

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    Le ultimissime ore della mattinata hanno registrato forti scossoni sul mercato dei calciatori, delineando due piste caldissime per la sessione estiva:

  • Il ritorno di fiamma per Jean-Philippe Mateta: il Milan non ha mai perso i contatti con l'entourage del bomber del Crystal Palace, sfumato a gennaio per il mancato superamento dei test medici specialistici al ginocchio. Il francese, autore di 14 gol stagionali e atteso alla finale di Conference League, può liberarsi in estate per una cifra ampiamente inferiore ai 30 milioni pattuiti in inverno.

  • Il clamoroso asse di mercato con la Juventus: secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it, i rossoneri stanno studiando un maxi-scambio strutturato con il club bianconero. Su precisa richiesta di Allegri, desideroso di riabbracciare profili già pronti e di assoluta affidabilità per la Serie A, il Milan punta a imbastire una trattativa per il difensore Federico Gatti e l'esterno Andrea Cambiaso. L'operazione potrebbe decollare inserendo nell'affare contropartite tecniche gradite alla Juventus per pareggiare le valutazioni economiche dei cartellini.

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