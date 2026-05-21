Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
Il managing partner del fondo RedBird apprezza il lavoro di stabilizzazione tecnica svolto dall'allenatore livornese. L'obiettivo primario condiviso è l'apertura di un ciclo vincente a breve termine, supportato - si spera - dai proventi economici derivanti dalla Champions, che metteranno a disposizione del tecnico una rosa qualitativamente più profonda ed esperta.
Assetto societario: Cardinale a San Siro e la secca smentita su David Ellison—
Sul fronte societario arrivano riscontri categorici che spengono sul nascere i rumors finanziari delle ultime ore. Gerry Cardinale è atteso a Milano nel fine settimana per assistere di persona alla decisiva sfida di San Siro contro il Cagliari, confermando la sua totale vicinanza alla squadra nel momento più delicato dell'anno.
Contestualmente, fonti bene informate hanno espresso una secca smentita circa l'ingresso di David Ellison (amministratore delegato di Skydance Paramount Corporation) come socio di minoranza del club. Il Milan rimarrà saldamente e interamente sotto il controllo strategico e operativo di RedBird, senza alcuna cessione di quote all'orizzonte.
Verso Milan-Cagliari: probabile formazione, la nuova maglia e lo spettro del 2021—
Domenica sera alle ore 20:45 a San Siro il Milan si giocherà l'intera stagione. Vincere significa blindare il terzo posto a quota 73 punti e staccare il pass per la Champions League senza guardare ai risultati di Roma, Como e Juventus.
L'attesa attorno al match si arricchisce di dettagli tecnici e storici di rilievo:
Centrocampo da sogno: Leon Goretzka a un passo dal sì rossonero—
Sul fronte delle trattative in entrata trova piene conferme l'accelerazione per la mediana. Leon Goretzka è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e ha già trovato una bozza d'intesa per un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.
'La Gazzetta dello Sport' ha svelato un retroscena chiave: il tedesco ha già avviato frequenti colloqui telefonici diretti con Allegri per approfondire la collocazione tattica nel 3-5-2 come mezzala destra. A sigillare l'operazione è intervenuto l'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, confermando che Goretzka ha parlato positivamente con l'intera dirigenza (Giorgio Furlani e Igli Tare inclusi) e formulerà la sua risposta definitiva non appena il Milan avrà centrato - questo è l'auspicio - l'aritmetica qualificazione in Champions League.
Intrecci di calciomercato: il ritorno su Mateta e il maxi-asse con la Juventus—
Le ultimissime ore della mattinata hanno registrato forti scossoni sul mercato dei calciatori, delineando due piste caldissime per la sessione estiva:
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