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Milan-Cagliari, la decisione ufficiale di Allegri e della squadra per prendersi la Champions League

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Il Milan di Massimiliano Allegri si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari a San Siro. La situazione in classifica, la scelta sul ritiro a Milanello e le ultime news sui rossoneri in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

Mancano ormai pochi giorni a Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 che andrà in scena a 'San Siro' domenica 24 maggio alle ore 20:45. Per il Diavolo di Massimiliano Allegri si tratta di un appuntamento da non fallire: unica via possibile, i tre punti.

Soltanto così il Milan – a quota 70 dopo 37 giornate di campionato – approderà in Champions League senza doversi preoccupare dei risultati delle rivali Roma (70 punti, ma con gli scontri diretti che premiano i rossoneri), Como e Juventus (68).

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Il popolo milanista, come di consueto, risponderà presente: previsti più di 70mila spettatori all'atto finale di una stagione che è stata positiva per gran parte (Mike Maignan e compagni hanno lottato per lo Scudetto con l'Inter fino a metà marzo) e che è stata sul punto di rovinarsi nel finale, con cinque sconfitte in sette partite prima dell'ultimo exploit sul campo del Genoa che ha rimesso il Diavolo pienamente in corsa per l'Europa che conta.

Il Cagliari di Pisacane non fa sconti: la situazione degli avversari

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Per la squadra di Allegri, ad ogni modo, non sarà facile venire a capo di un avversario coriaceo e compatto. Il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha toccato quota 40 punti con l'ultima vittoria alla Unipol Domus contro il Torino, è già salvo aritmeticamente, ma non verrà di certo a Milano in gita di piacere.

Pertanto, ci sarà da sudare per conquistare la vittoria. Allegri questo lo sa perfettamente e ha approntato un programma ben preciso di avvicinamento al match cruciale dell'anno.

Il programma a Milanello: la squadra ha scelto il ritiro blindato

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Ieri il Milan ha svolto una doppia seduta di allenamento a Milanello. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo per ricaricare le energie.

Domani, invece, il Milan andrà ufficialmente in ritiro: una misura forte scelta di comune accordo da tutta la squadra, allenatore, staff e giocatori, per fare gruppo e compattarsi in vista del match, esattamente come è successo per la scorsa vincente trasferta di Genova. Bisognerà dare il massimo: in premio c'è un biglietto d'oro per la prossima Champions League.

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