Il popolo milanista, come di consueto, risponderà presente: previsti più di 70mila spettatori all'atto finale di una stagione che è stata positiva per gran parte (Mike Maignan e compagni hanno lottato per lo Scudetto con l'Inter fino a metà marzo) e che è stata sul punto di rovinarsi nel finale, con cinque sconfitte in sette partite prima dell'ultimo exploit sul campo del Genoa che ha rimesso il Diavolo pienamente in corsa per l'Europa che conta.

Il Cagliari di Pisacane non fa sconti: la situazione degli avversari — Per la squadra di Allegri, ad ogni modo, non sarà facile venire a capo di un avversario coriaceo e compatto. Il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha toccato quota 40 punti con l'ultima vittoria alla Unipol Domus contro il Torino, è già salvo aritmeticamente, ma non verrà di certo a Milano in gita di piacere.

Pertanto, ci sarà da sudare per conquistare la vittoria. Allegri questo lo sa perfettamente e ha approntato un programma ben preciso di avvicinamento al match cruciale dell'anno.

Il programma a Milanello: la squadra ha scelto il ritiro blindato — Ieri il Milan ha svolto una doppia seduta di allenamento a Milanello. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo per ricaricare le energie.

Domani, invece, il Milan andrà ufficialmente in ritiro: una misura forte scelta di comune accordo da tutta la squadra, allenatore, staff e giocatori, per fare gruppo e compattarsi in vista del match, esattamente come è successo per la scorsa vincente trasferta di Genova. Bisognerà dare il massimo: in premio c'è un biglietto d'oro per la prossima Champions League.