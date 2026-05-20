Sulla qualificazione in Champions: "Se il Milan si qualificasse per la Champions League significherebbe chiudere al terzo posto, subito dietro a Napoli e Inter che erano le favorite. Guardiamo i dati. Siamo passati dall'ottavo posto della passata stagione a un piazzamento tra le prime 36 squadre d'Europa, traguardo raggiungibile battendo il Cagliari. L'anno scorso i rossoneri erano idealmente al centesimo posto nel continente. Davanti c'erano le partecipanti di Champions, Europa League e Conference League. Per questo il traguardo di Allegri si può definire un lavoro compiuto".