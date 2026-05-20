"Ad oggi il Milan non possiede uno stadio di proprietà. Di conseguenza, l'intero progetto è ancora in fase di sviluppo. Per la famiglia Ellison sarebbe molto più conveniente entrare subito in società. Senza un impianto privato, infatti, la valutazione complessiva del club rossonero è inferiore, permettendo loro di investire a cifre più vantaggiose".
Quanto può valere il Milan dopo la costruzione del nuovo stadio?—
Il nuovo stadio del Milan (sviluppato insieme all'Inter) ha un valore di investimento stimato intorno a 1,2 miliardi di euro. Il progetto prevede la riqualificazione dell'area di San Siro e porterà il fatturato annuo da stadio per il club rossonero a circa 130-180 milioni di euro, facendo potenzialmente balzare la valutazione complessiva del club fino a 3-4 miliardi di euro. Questi dati confermano la tesi di Raimondo: se la famiglia Ellison vuole davvero acquistare alcune azioni del Milan deve sbrigarsi, altrimenti il prezzo rischia di triplicare.
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