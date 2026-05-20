Il futuro societario del Milan si arricchisce di un nuovo possibile scenario. Secondo quanto rivelato da 'MilanoFinanza', nuovi investitori americani sarebbero pronti a fare il loro ingresso nel club nel breve-medio termine. I riflettori sono puntati sulla famiglia Ellison, dinastia di magnati statunitensi legati a Gerry Cardinale da stretti rapporti personali e professionali. RedBird ha infatti supportato con un investimento di circa 1.8 miliardi di dollari il recente acquisto di Paramount da parte di Skydance, e l'ingresso degli Ellison nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale.