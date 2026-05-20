Un nuovo nome dalla Germania per la trequarti, l'arrivo di Gimenez per la difesa, il possibile ritorno di Modric contro il Cagliari, e lo scambio tra Milan e Manchester United. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura:
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rivoluzione Milan: dal ‘nuovo Kakà’ al colpo Gimenez. Scambio shock con lo United!
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Rivoluzione Milan: dal ‘nuovo Kakà’ al colpo Gimenez. Scambio shock con lo United!
Dal possibile addio di leao, alle ultime novità di calciomercato: ecco le top news della giornata di oggi, mercoledì 20 maggio
Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.
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