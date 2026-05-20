Un nuovo nome dalla Germania per la trequarti, l'arrivo di Gimenez per la difesa, il possibile ritorno di Modric contro il Cagliari, e lo scambio tra Milan e Manchester United. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura: