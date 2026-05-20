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Rivoluzione Milan: dal ‘nuovo Kakà’ al colpo Gimenez. Scambio shock con lo United!

Dal possibile addio di leao, alle ultime novità di calciomercato: ecco le top news della giornata di oggi, mercoledì 20 maggio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Rivoluzione Milan: dal ‘nuovo Kakà’ al colpo Gimenez. Scambio shock con lo United!- immagine 1

Un nuovo nome dalla Germania per la trequarti, l'arrivo di Gimenez per la difesa, il possibile ritorno di Modric contro il Cagliari, e lo scambio tra Milan e Manchester United. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura:

  • Nuovo nome: dalla Germania spunta il nome di Can Uzun per la trequarti...

  • Gimenez: Torna di moda il nome di Gimenez, am è il profilo giusto?

  • Modric: il centrocampista croato forza i tempi di recupero: in campo per Milan-Cagliari?

  • Lo scambio clamoroso: Milan e Manchester United starebbero pensando ad uno scambio clamoroso...

    • Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.

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