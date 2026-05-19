PIANETAMILAN news milan interviste Avv. Raimondo: “Famiglia Ellison interessata all’acquisto del Milan? Ecco la verità”

INTERVISTE

Avv. Raimondo: “Famiglia Ellison interessata all’acquisto del Milan? Ecco la verità”

David Ellison
L'avvocato Felice Raimondo fa chiarezza sul presunto interesse della famiglia Ellison nell'acquisto delle quote di minoranza del Milan
Redazione PM

Nelle scorse ore è emersa l'indiscrezione secondo cui nuovi investitori sarebbero pronti a entrare nel Milan nel breve-medio termine. La notizia, riportata da 'MilanoFinanza', fa riferimento alla famiglia Ellison, un gruppo di magnati statunitensi legati da rapporti professionali e personali a Gerry Cardinale e RedBird. Il fondo proprietario del club rossonero ha infatti sostenuto con circa 1.8 miliardi di dollari la recente operazione che ha portato all'acquisto di Paramount da parte di Skydance. Una partnership nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale.

Milan, le parole di Raimondo sull'interesse della famiglia Ellison

—  

Questa ipotesi era stata anticipata in tempi non sospetti dall'avvocato Felice Raimondo. Per fare luce sulla vicenda, il legale è intervenuto sul canale YouTube del giornalista Carlo Pellegatti, spiegando i dettagli di questo potenziale scenario. Di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

"Il punto di contatto più forte oggi è rappresentato dal figlio David. È lui a gestire l'ecosistema multimediale che la famiglia Ellison sta mettendo in piedi. Attraverso la società Skydance producono contenuti cinematografici e hanno già inglobato Paramount. Inoltre hanno raggiunto un accordo, ancora da completare, per Warner Bros. Si stanno espandendo nel settore dei contenuti multimediali in modo imponente. Sotto il controllo di Paramount c'è CBS Sports, l'emittente che detiene i diritti televisivi della Serie A. Warner possiede invece TNT Sports, un altro canale televisivo importantissimo negli Stati Uniti. In questo scenario il Milan potrebbe cambiare ruolo. Utilizzerebbero il club come un puro prodotto di contenuti, utile da veicolare direttamente sulle loro piattaforme multimediali".

Leggi anche
Modric cuore rossonero: “Giocare in Serie A? Ho realizzato il mio sogno. Farlo con il...
Rowe torna sulla lite con Rabiot: “Non l’ho colpito io per primo. Ecco come è andata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA