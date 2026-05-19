"Il punto di contatto più forte oggi è rappresentato dal figlio David. È lui a gestire l'ecosistema multimediale che la famiglia Ellison sta mettendo in piedi. Attraverso la società Skydance producono contenuti cinematografici e hanno già inglobato Paramount. Inoltre hanno raggiunto un accordo, ancora da completare, per Warner Bros. Si stanno espandendo nel settore dei contenuti multimediali in modo imponente. Sotto il controllo di Paramount c'è CBS Sports, l'emittente che detiene i diritti televisivi della Serie A. Warner possiede invece TNT Sports, un altro canale televisivo importantissimo negli Stati Uniti. In questo scenario il Milan potrebbe cambiare ruolo. Utilizzerebbero il club come un puro prodotto di contenuti, utile da veicolare direttamente sulle loro piattaforme multimediali".