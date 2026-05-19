Le parole di Rowe sulla rissa con Rabiot—
A nove mesi dall'episodio incriminato, Jonathan Rowe ha fatto chiarezza sulla vicenda. L'attaccante inglese classe 2003, attualmente in forza al Bologna, ha raccontato la sua versione dei fatti in una lunga intervista rilasciata a 'The Athletic'. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"La tensione è salita all'improvviso. Stavo discutendo con il portiere Rulli e sono volate parole molto pesanti. A quel punto è intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Rabiot. De Zerbi e Benatia non hanno visto il primo pugno che lui mi ha dato. Hanno pensato che fossi stato io a colpire per primo, ma non è andata così. Darryl Bakola è persino svenuto. La situazione è letteralmente sfuggita di mano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA