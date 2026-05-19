Un episodio successo in Francia ha cambiato le sorti della stagione del Milan . Lo scorso agosto, nello spogliatoio dell'Olympique Marsiglia, Adrien Rabiot e Joanthan Rowe si sono resi protagonisti di quella che Roberto De Zerbi ha definito: "una rissa mai vista". Il club francese ha deciso di punirli severamente, mettendoli sul mercato nonostante l'importanza di entrambi i giocatori nel progetto tecnico.

Il Milan ha colto la palla al balzo e, grazie all'intermediazione di Allegri, è riuscito ad acquistare Rabiot per appena 7 milioni di euro. Dal suo arrivo in rossonero, il centrocampista francese ha già totalizzato 6 gol e 5 assist in 31 presenze, restando in campo per un totale di 2730 minuti. La sua qualità e la sua grande esperienza internazionale hanno dato maggiore sicurezza al centrocampo del Diavolo, che ha potuto contare sulla leadership del classe 1995, oltre che sulla classe di Luka Modric.