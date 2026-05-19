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Pellegatti: “Per il Milan un’annata è trionfale solo se si vince. La società non ha aiutato Allegri”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
La qualificazione in Champions League è un traguardo da festeggiare? Non secondo Carlo Pellegatti: le sue parole fanno riflettere...
Redazione PM

L'obiettivo dichiarato del Milan dall'inizio della stagione è sempre rimasto lo stesso: la qualificazione in Champions League. Un presupposto che ha polarizzato il dibattito. Da una parte c'è chi sostiene che un club come il Diavolo debba sempre puntare a vincere, mentre dall'altra chi pensa che i tempi d'oro siano finiti e che il quarto posto sia un traguardo più che rispettabile.

Come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo. I rossoneri non partono più da favoriti ai nastri di partenza, ma questo non significa adattarsi alla mediocrità: i tifosi non chiedono di vincere a tutti i costi, ma almeno di provarci fino all'ultimo. Quest'anno il Milan è rimasto in scia all'Inter fino alla 29ª giornata, prima della sconfitta con la Lazio che ha coinciso con l'inizio del crollo della squadra di Massimiliano Allegri.

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In merito al valore del quarto posto e alle ambizioni che dovrebbe avere il Milan, si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Sul valore del quarto posto: "Massimiliano Allegri in questo momento si trova al terzo posto, ma attenzione: non sto dicendo che si tratti di una stagione trionfale. Sia chiaro, per il Milan un'annata è trionfale soltanto se si vince lo scudetto. Quindi evitiamo discorsi del tipo 'eh, ma l'obiettivo era questo, nei pronostici eravamo terzi o quarti e ora siamo lì'. Ci ricordiamo tutti come sono andati gli ultimi due mesi e a tutti rimane l'amaro in bocca, proprio perché eravamo vicini al vertice".

Sulle colpe della società e sui meriti di Allegri: "Va comunque riconosciuto che anche la società ha le sue colpe e non ha aiutato Massimiliano Allegri. Di conseguenza, non potendo vincere il campionato anche a causa di questo mancato supporto, e considerando un Milan che l'allenatore ha fatto parecchio faticare a mettere a posto nel finale — perché altrimenti sembra che non raccontiamo tutta la verità —, il terzo posto attuale rispecchia i pronostici iniziali. Rappresenta l'obiettivo minimo, e sottolineo minimo, non un grande traguardo: ovvero qualificarsi tra le prime quattro, ricordando soprattutto che l'anno scorso siamo arrivati ottavi. Adesso pensiamo solo a chiudere questa stagione".

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