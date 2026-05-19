Milan, le parole di Pellegatti — In merito al valore del quarto posto e alle ambizioni che dovrebbe avere il Milan, si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Sul valore del quarto posto: "Massimiliano Allegri in questo momento si trova al terzo posto, ma attenzione: non sto dicendo che si tratti di una stagione trionfale. Sia chiaro, per il Milan un'annata è trionfale soltanto se si vince lo scudetto. Quindi evitiamo discorsi del tipo 'eh, ma l'obiettivo era questo, nei pronostici eravamo terzi o quarti e ora siamo lì'. Ci ricordiamo tutti come sono andati gli ultimi due mesi e a tutti rimane l'amaro in bocca, proprio perché eravamo vicini al vertice".

Sulle colpe della società e sui meriti di Allegri: "Va comunque riconosciuto che anche la società ha le sue colpe e non ha aiutato Massimiliano Allegri. Di conseguenza, non potendo vincere il campionato anche a causa di questo mancato supporto, e considerando un Milan che l'allenatore ha fatto parecchio faticare a mettere a posto nel finale — perché altrimenti sembra che non raccontiamo tutta la verità —, il terzo posto attuale rispecchia i pronostici iniziali. Rappresenta l'obiettivo minimo, e sottolineo minimo, non un grande traguardo: ovvero qualificarsi tra le prime quattro, ricordando soprattutto che l'anno scorso siamo arrivati ottavi. Adesso pensiamo solo a chiudere questa stagione".