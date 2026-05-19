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Milan, Capuano: “Allegri non muore mai, ha la capacità di portare sempre la barca in porto”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Giovanni Capuano indica Allegri come il fautore della rinascita del Milan: queste le sue parole nell'articolo pubblicato per 'Panorama'
Redazione PM

Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3), il Milan è tornato a vincere contro il Genoa (2-1). Un successo fondamentale per la corsa Champions: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.

Milan, Capuano elogia Allegri

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Al termine di Genoa-Milan, Giovanni Capuano ha commentato la prestazione sulle pagine di 'Panorama'. Secondo il giornalista, l'artefice della rinascita del Diavolo ha un nome e un cognnome: Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole.

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"Chi non muore mai è Max Allegri. In coda alla settimana dei veleni e dei regolamenti di conti, alla guida di una squadra che non dava più segni di vita, il tecnico livornese a costruito a Marassi (1-2) in capolavoro di cinismo e praticità. Le reti di Nkunku e Athekame sono un pass per la Champions League e anche un modo per ribadire la straordinaria capacità di Allegri di portare in porto le proprie barche anche in mezzo a mari tempestosi. La chiusura a San Siro contro il Cagliari è una trappola psicologica più che tecnica, ma i rossoneri sono padroni del proprio destino".

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