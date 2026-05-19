"Chi non muore mai è Max Allegri. In coda alla settimana dei veleni e dei regolamenti di conti, alla guida di una squadra che non dava più segni di vita, il tecnico livornese a costruito a Marassi (1-2) in capolavoro di cinismo e praticità. Le reti di Nkunku e Athekame sono un pass per la Champions League e anche un modo per ribadire la straordinaria capacità di Allegri di portare in porto le proprie barche anche in mezzo a mari tempestosi. La chiusura a San Siro contro il Cagliari è una trappola psicologica più che tecnica, ma i rossoneri sono padroni del proprio destino".