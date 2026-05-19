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Milan, Allegri come nel 2013: il precedente Champions con i rossoneri

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Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a vivere una partita importantissima: Milan-Cagliari per la Champions. E spunta un precedente...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a vivere una delle partite più importanti dell'intera stagione calcistica: la qualificazione alla tanto discussa Champions League passerà dall'ultima giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane, una partita che vale un lavoro durato ben 9 lunghi mesi.

Milan, tutto in 90 minuti

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Il Milan di Allegri arriva all'ultima giornata con 70 punti, posizionato al terzo posto a pari punti con la Roma di Gasperini, ma davanti grazie agli scontri diretti. Una posizione che sembra solida solo all'apparenza, proprio perchè la corsa all'Europa che conta è più che aperta: Como e Juventus sono ferme a quota 68 punti e rimango li pronte per il sorpasso.

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Per il Milan, invece, la verità è una sola: contro il Cagliari i rossoneri dovranno assolutamente vincere e conquistare i 3 punti per non dipendere dai risultati delle altre squadre. Un passo falso e tutto rischia di essere buttato al vento.

I numeri della stagione e il precedente di Allegri

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Secondo alcuni dati statistici raccolti nel corso della stagione, il Milan in 37 partite ha segnato 52 gol, subendone 'solo' 33. Con l'arrivo di Allegri, sopratutto nel girone di andata, il Diavolo è riuscito a blindare la propria difesa, diventando la seconda più forte del campionato.

La situazione attuale, con la Champions ancora da conquistare, fa riaffiorare alla mente un precedente storico. Il Milan di Allegri si era già trovato a giocarsi la Champions League all'ultima giornata nella stagione 2012-2013. In quel caso, il diavolo riuscì a centrare l'obiettivo prestabilito battendo il Siena in rimonta per 2-1 grazie ai gol di Bojan e Pazzini.

Il match contro il Cagliari, quindi, rappresenta molto di più di una semplice partita: da qui passa il futuro del Diavolo, tra mercato, allenatori e dirigenti. Tuto si deciderà negli ultimi 90 minuti.

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