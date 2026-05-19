Per il Milan, invece, la verità è una sola: contro il Cagliari i rossoneri dovranno assolutamente vincere e conquistare i 3 punti per non dipendere dai risultati delle altre squadre. Un passo falso e tutto rischia di essere buttato al vento.
I numeri della stagione e il precedente di Allegri—
Secondo alcuni dati statistici raccolti nel corso della stagione, il Milan in 37 partite ha segnato 52 gol, subendone 'solo' 33. Con l'arrivo di Allegri, sopratutto nel girone di andata, il Diavolo è riuscito a blindare la propria difesa, diventando la seconda più forte del campionato.
La situazione attuale, con la Champions ancora da conquistare, fa riaffiorare alla mente un precedente storico. Il Milan di Allegri si era già trovato a giocarsi la Champions League all'ultima giornata nella stagione 2012-2013. In quel caso, il diavolo riuscì a centrare l'obiettivo prestabilito battendo il Siena in rimonta per 2-1 grazie ai gol di Bojan e Pazzini.
Il match contro il Cagliari, quindi, rappresenta molto di più di una semplice partita: da qui passa il futuro del Diavolo, tra mercato, allenatori e dirigenti. Tuto si deciderà negli ultimi 90 minuti.
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