Milan, tutto in 90 minuti

Il Milan di Allegri arriva all'ultima giornata con 70 punti, posizionato al terzo posto a pari punti con la Roma di Gasperini, ma davanti grazie agli scontri diretti. Una posizione che sembra solida solo all'apparenza, proprio perchè la corsa all'Europa che conta è più che aperta: Como e Juventus sono ferme a quota 68 punti e rimango li pronte per il sorpasso.