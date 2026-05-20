Francesco Camarda è stato inserito ufficialmente nella lista del Golden Boy 2026. A Solomeo è stata svelata la Top 100 di 'Tuttosport', la selezione dei migliori talenti Under 21 del calcio europeo giunta alla ventiquattresima edizione. L'evento ha ospitato diversi addetti ai lavori come il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, il ds della Fiorentina Fabio Paratici e l'allenatore del Parma Carlos Cuesta. Il centravanti di proprietà del Milan è uno dei quattro italiani selezionati, insieme a Inacio, Reggiani e Ahanor.