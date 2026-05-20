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Camarda protagonista all’European Golden Boy 2026: il gioiello del Milan tra i migliori 100 Under 21 al mondo

Francesco Camarda, attaccante Milan
C'è anche il rossonero Francesco Camarda nella lista dei 100 candidati al Golden Boy 2026: il Milan osserva la crescita dell'attaccante classe 2008
Redazione PM

Francesco Camarda è stato inserito ufficialmente nella lista del Golden Boy 2026. A Solomeo è stata svelata la Top 100 di 'Tuttosport', la selezione dei migliori talenti Under 21 del calcio europeo giunta alla ventiquattresima edizione. L'evento ha ospitato diversi addetti ai lavori come il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, il ds della Fiorentina Fabio Paratici e l'allenatore del Parma Carlos Cuesta. Il centravanti di proprietà del Milan è uno dei quattro italiani selezionati, insieme a Inacio, Reggiani e Ahanor.

La Serie A piazza anche Sascha Britschgi del Parma e Robinio Vaz della Roma. La nazione più rappresentata è la Francia con 13 giocatori, davanti a Inghilterra (10) e Spagna (8). Tra i club comanda il Porto con 5 Under 21, mentre a livello di campionati domina la Premier League con 21 calciatori, seguita da Ligue 1 e Bundesliga, entrambe a quota 16.

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Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), Camarda ha messo insieme 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna. Ora lo attende il rientro a Milano: la dirigenza e il suo entourage si siederanno al tavolo per capire se mandarlo nuovamente a fare esperienza o inserirlo stabilmente nelle rotazioni rossonere.

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