Il punto su Camarda: il prestito e il futuro al Milan—
Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), Camarda ha messo insieme 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna. Ora lo attende il rientro a Milano: la dirigenza e il suo entourage si siederanno al tavolo per capire se mandarlo nuovamente a fare esperienza o inserirlo stabilmente nelle rotazioni rossonere.
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