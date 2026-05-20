Secondo le ultime indiscrezioni, se Allegri dovesse lasciare il Milan, uno dei candidati per sostituirlo sarebbe Antonio Conte. La posizione del tecnico rossonero è in bilico e la sua strada e quella del Diavolo potrebbero separarsi al termine della stagione. Secondo qualcuno, tutto dipende dalla qualificazione in Champions League, mentre altri sostengono che l'allenatore toscano lascerà Milano a prescindere dal quarto posto.
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Clamoroso, Conte al Milan? Con l’addio di Allegri scatta il domino delle panchine
Milan, spunta la possibilità di un clamoroso scambio di panchine tra Conte e Allegri: le ultime novità dal nostro inviato Stefano Bressi
Conte al Milan se salta Allegri? L'analisi di Stefano Bressi—
In questo scenario potrebbe clamorosamente inserirsi la figura di Antonio Conte, pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione. Se il tecnico leccese non dovesse accettare la corte della Nazionale, o se lo stesso Allegri dovesse essere scelto al suo posto per la panchina azzurra, l'ipotesi Milan diventerebbe ancora più concreta. Il nostro Stefano Bressi parla di tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto.
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