Secondo le ultime indiscrezioni, se Allegri dovesse lasciare il Milan, uno dei candidati per sostituirlo sarebbe Antonio Conte. La posizione del tecnico rossonero è in bilico e la sua strada e quella del Diavolo potrebbero separarsi al termine della stagione. Secondo qualcuno, tutto dipende dalla qualificazione in Champions League, mentre altri sostengono che l'allenatore toscano lascerà Milano a prescindere dal quarto posto.